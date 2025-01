Istotu osemfinále Európskej ligy má len jeden tím, bez šance nie je ani Plzeň

BRATISLAVA. Lazio Rím je zatiaľ jediný istý účastník osemfinále futbalovej Európskej ligy. O zvyšných sedem priamych miesteniek do osemfinále a šestnásť do play off sa bude bojovať vo štvrtok v záverečnom 8. kole ligovej fázy súťaže. Jednotný začiatok zápasov je stanovený na 21.00 h. Lazio po šiestich víťazstvách a jednej remíze vedie tabuľku a s takmer istotou pôjde ďalej z prvej pozície. Ligovú fázu uzavrie súbojom na ihrisku Bragy, ktorá ešte živí aspoň teoretickú šancu na postup do vyraďovačky.

Tú už pred posledným kolom stratili Dynamo Kyjev, Ludogorec Razgrad, Malmö, Nice, Karabach, RFS Riga i Slavia Praha v kádri so slovenským reprezentantom Ivanom Schranzom.

Prvých osem tímov sa vyhne februárovým dvojzápasom play off o osemfinále, kde sa predstavia tímy na 9. až 24. priečke. Ostatné tímy v súťaži skončia. Veľmi blízko k osemfinále sú Frankfurt i Bilbao, všetko vo svojich rukách majú aj oba anglické kluby - Manchester United sa predstaví na ihrisku rumunského tímu FCSB a Tottenham Hotspur privíta doma švédsky Elfsborg, ktorý siaha na svoju historicky prvú účasť vo vyraďovacej fáze niektorého z európskych pohárov. "Budeme bojovať. Ak by sa nám podarilo postúpiť, bolo by to absolútne šialené," povedal obranca švédskeho klubu Gustav Henriksson, ktorý v predchádzajúcom kole rozhodol gólom o cennom triumfe 1:0 nad Nice.

Hráči Manchestru United (Autor: TASR/AP)

FCSB s bilanciou 4-2-1 môže v prípade úspechu s United postúpiť priamo do osemfinále, rumunský zástupca okupuje priebežne ôsmu priečku. "Musíme prekonať samých seba, ale už sme to urobili mnohokrát, takže to urobíme znova," povedal pre AFP útočník Florin Tanase. V priamo postupujúcej osmičke sú zatiaľ aj Olympique Lyon a Anderlecht Brusel. Minimálne istotu play off má už Viktoria Plzeň, na ktorú čaká horúca baskická pôda v Bilbau. Tesne nad čiarou play off je Fenerbahce Istanbul, kam má namierené slovenský obranca Milan Škriniar, turecký klub bude o postup bojovať na ihrisku Midtjyllandu. Nečakane mimo postupových priečok je momentálne Porto, proti Maccabi Tel Aviv sa predstaví na neutrálnom štadióne v Belehrade pre napätú situáciu v Izraeli.

Nič nemá isté ani AS Rím, patrí mu až 21. priečka a v jednom zo šlágrov štvrtka nastúpi doma proti Frankfurtu. Len o niečo vyššie v tabuľke je Ajax Amsterdam, o vyraďovačku musí zabojovať s Galatasarayom. Jediný štvrtkový duel, v ktorom už nepôjde o postupový boj, sa bude hrať v Prahe, keďže Slavia i Malmö už šancu stratili. Slavia mala síce po dvoch kolách na konte štyri body, po sľubnom úvode však prišlo päť prehier za sebou. "My sme v tých predchádzajúcich piatich zápasoch dali dva góly, hoci na počet striel a šancí sme niekde na vrchole Európy. Urobili sme štyri body v prvých dvoch dueloch a po každom ďalšom som premýšľal, ako je možné, že sme prehrali. V každom z nich sme totiž napriek kvalite súpera mali bodovať," povedal tréner Slavie Jindřich Trpišovský pre Český rozhlas. "Najväčší zlom bol zápas s Fenerbahce, tam sme mali v polčase viesť 3:0 a namiesto toho sme na konci prehrali 1:2."

Európska liga - 8. kolo ligovej fázy Štvrtok, 29. január o 21.00 h: Ajax Amsterdam - Galatasaray Istanbul AS Rím - Eintracht Frankfurt Athletic Bilbao - FC Viktoria Plzeň FC Dynamo Kyjev - FK RFS Riga FC Midtjylland - Fenerbahce Istanbul FC Twente Enschede - Besiktas Istanbul Ferencváros Budapešť - AZ Alkmaar FCSB - Manchester United Maccabi Tel Aviv - FC Porto /v Belehrade/ OGC Nice - FK Bodö/Glimt Olympiakos Pireus - FK Karabach Olympique Lyon - Ludogorec Razgrad Glasgow Rangers - Royale Union Saint-Gilloise Real Sociedad San Sebastian - PAOK Solún RSC Anderlecht - TSG 1899 Hoffenheim SC Braga - Lazio Rím SK Slavia Praha - Malmö FF Tottenham Hotspur - IF Elfsborg

Dôležité termíny Európskej ligy žreb play off: 31. januára play off o osemfinále: 13. a 20. februára osemfinále: 6. a 13. marca štvrťfinále: 10. a 17. apríla semifinále: 1. a 8. mája finále: 21. mája (Bilbao)