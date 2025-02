Plzeň čaká v odvete s Ferencvárosom ťažká úloha. Doma nám to svedčí, hovorí Červ

Kapitán slovenskej reprezentácie sa pred týždňom predstavil na európskej klubovej scéne prvýkrát v sezóne, v Paríži St. Germain príležitosť nedostal. Turecký klub chce využiť dobrú formu, cez víkend zdolal v domácej súťaži tím Kasimpasa 3:1.

Hráči Plzne neuspeli v prvom dueli na pôde maďarského Ferencvárosu, triumf domáceho mužstva 1:0 zariadil v 23. minúte Izraelčan Mohammed Abu Fani. Z lavičky českého tímu sledoval duel brankár Marián Tvrdoň.

"Je to výsledok, s ktorým môžeme niečo urobiť a my to aj urobíme. Doma to musíme zvládnuť, doma nám to svedčí. Urobíme všetko pre to, aby sme to zvládli," odhodlane vyhlásil stredopoliar "Viktoriánov" Lukáš Červ.

Sľubnú pozíciu pred odvetou si pred týždňom vybojoval aj španielsky Real Sociedad, keď zdolal dánsky Midtjylland 2:1 a aj holandský Ajax Amsterdam, ten triumfoval na pôde belgického Royale Union 2:0.

Ajax sa dobre naladil na odvetu hladkým ligovým triumfom nad Heraclesom Almelo 4:0. Po tomto zápase sa dostal na čelo tabuľky pred PSV Eindhoven, no jeho konkurent má zápas k dobru.

Vstup do vyraďovacej časti zvládli výborne aj hráči AZ Alkmaar. Holandský účastník zdolal Galatasaray Istanbul jasne 4:1. Domácich potiahli štyria rôzni strelci, v prvom polčase sa strelecky presadili Sven Mijnans a z penalty Troy Parrott. Po zmene strán pridali gólové poistky Jordy Clasie a David Möller Wolfe.