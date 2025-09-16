Začína sa najväčšia šou, ktorú žiaden Slovák nevyhral. Najväčšiu šancu má Lobotka

BRATISLAVA. To, že Ligu majstrov niekedy vyhrá náš klub, je v rovine sci-fi. Skôr zrejme uvidíte mimozemšťana. Žiaden Slovák si ešte nezahral ani vo finále.
Klub, ktorý chce uvažovať o celkovom triumfe, musí mať ročný rozpočet minimálne tristo miliónov eur.
To platilo o všetkých posledných dvadsiatich víťazoch. Reálne to bude tím z jednej zo štyroch (anglická, španielska, talianska, nemecká) najlepších líg sveta. A do partie adeptov ešte patrí Paríž Saint Germain, posledný víťaz.
V utorok začína ďalší ročník Ligy majstrov (LM), ktorá je tá najžiarivejšia, najobdivovanejšia a najprestížnejšia klubová súťaž sveta.
V hre sú štyria Slováci, ale najväčšiu klubovú trofej môžu reálne získať iba dvaja. Ale ani ich kluby nepatria medzi desať najväčších favoritov.
Liga majstrov - 1. kolo ligovej fázy
utorok 16. septembra:
18:45 Athletic Bilbao - FC Arsenal (Nova Sport 4)
18:45 PSV Eindhoven - Royale Union Saint-Gilloise (Nova Sport 3)
21:00 Benfica Lisabon - FK Karabach (Nova Sport 5)
21:00 Juventus Turín - Borussia Dortmund (Nova Sport 3)
21:00 Real Madrid - Olympique Marseille (Nova Sport 6)
21:00 Tottenham Hotspur - CF Villarreal (Nova Sport 4)
streda 17. septembra:
18:45 SK Slavia Praha - FK Bodö/Glimt (Nova Sport 3)
18:45 Olympiakos Pireus - Pafos FC
21:00 Paríž St. Germain - Atalanta Bergamo (Nova Sport 5)
21:00 FC Liverpool - Atletico Madrid (Nova Sport 6)
21:00 Bayern Mníchov - FC Chelsea
21:00 Ajax Amsterdam - Inter Miláno
štvrtok 18. septembra:
18:45 FC Kodaň - Bayer Leverkusen
18:45 Club Bruggy - AS Monaco
21:00 Sporting Lisabon - Kajrat Almaty
21:00 Newcastle United - FC Barcelona
21:00 Manchester City - SSC Neapol (Nova Sport 6)
21:00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul
Lobotka sníva
Najväčšie šance má podľa stávkových kancelárií tridsaťročný Stanislav Lobotka z SSC Neapol s kurzom 27:1. Nasleduje Dávid Hancko z Atlética Madrid s kurzom 35:1.
Podľa britskej spoločnosti Opta (zaoberá sa analýzou rôznych športov a na základe dát a simulácií vypočítava pravdepodobnosť) je najväčším favoritom Liverpool FC.
Pravdepodobnosť, že vyhrá LM je dvadsať percent. Nasleduje Arsenal (16 percent), a Paríž SG (9).
Neapol je v rebríčku Opta až na dvanástom mieste. Pravdepodobnosť, že vyhrá sú iba tri percentá. Atletico (1 percento).
„Liga majstrov? Veľmi mi chýbala. Každý hráč aj každý tím o nej sníva. Som rád, že s novým formátom budeme mať viac zápasov než pred dvomi rokmi,“ tvrdil slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka.
V Neapole ho prezývajú Lobo, na drese má číslo 68. V LM sa predstaví tretíkrát, na konte má 19 zápasov.
Dosiahnuť vysokú úroveň
Káder Neapola má hodnotu takmer päťsto miliónov eur. Taliansky majster sa pred sezónou posilnil, keď získal trebárs hviezdneho Kevina de Bruyeneho z Manchester City.
Belgičan v drese anglického giganta získal 18 veľkých trofejí, vrátane šiestich titulov v Premier League či triumfu v Lige majstrov v roku 2023.
„Kevin prináša veľa kvality do stredu poľa, na svete nie je veľa hráčov ako on. Dobre sa pohybuje medzi šestnástkami, je to fantastický hráč. V City mal veľa asistencií a dával aj góly. Môže nám pomôcť dosiahnuť vysokú úroveň,“ verí Lobotka.
V sezóne 2022/23 sa Neapol so slovenským stredopoliarom dostal do štvrťfinále, čo je doterajšie maximum klubu z jeho Talianska v najlepšej súťaži sveta.
Neapol čaká vo štvrtok veľký šláger, keď nastúpi na pôde Manchestru City.
Hancko cestuje
Káder menšieho klubu z Madridu má hodnotu 630 miliónov eur, pred sezónou investoval do posíl viac ako 150 miliónov eur.
V stredu štartuje Atlético na pôde anglického majstra z Liverpool FC, ale štart Dávida Hancka je otázny. Cez víkend odohral iba sedem minút proti Villarrealu a po tvrdom náraze musel byť vystriedaný.
Slováci v Lige majstrov
Najviac štartov: Marek Hamšík 32
Najviac gólov: Marek Hamšík a Vladimír Labant po 5
Najväčší úspech: Martin Škrtel (odohral semifinále s FC Liverpool v roku 2008)
Pozn. red. Inter Miláno dokráčalo v roku 2023 až do finále Ligy majstrov, ale Škriniar nenastúpil vo finále, ani v semifinále
Zranenie by však nemalo byť vážne, do Liverpoolu cestoval a je na zápasovej súpiske.
"Dobrou správou je, že Hancko cestuje. Slovák opustil zápas po silnom náraze od Mouriña. Spočiatku boli obavy, že zranenie je vážne, ale vyšetrenia odhalili, že ide o vyvrtnutý členok. Hoci prognózy boli veľmi pesimistické, je v nominácii," tvrdí denník AS.
Hancko má na konte v LM 18 zápasov, dal dva góly.
Atlético nikdy Ligu majstrov nevyhralo. Aj keď dvakrát bolo veľmi blízko. V oboch prípadoch vo finále prehralo s mestským rivalom - Realom.
Český majster je favorit
Pražská Slavia má v kádri troch Slovákov. Ivana Schranza, Erika Prekopa a Dominika Javorčeka. Posledný menovaný však chýba na súpiske Ligy majstrov, pre vážne a dlhodobé zranenie. podstúpil operáciu.
Český majster patrí medzi najväčších outsiderov súťaže, ale v prvom zápase bude miernym favoritom. Slavia v stredu privíta FK Bodö/Glimt, čo je nováčik súťaže.
„Sme tam, kde potrebujeme byť. Teraz len dúfajme, že takto vydržíme. Mám radosť, ako tím šliape a bije sa o každú loptu. Chceme na ihrisku nechať všetko, to je naša DNA. S Bodö to bude nesmierne náročné po všetkých stránkach, mám ich napozeraných,“ vyhlásil pre klubový web Slavie tréner Jindřich Trpišovský.
Za pár dní to bude presne 18 rokov, keď Slavia zaznamenala svoju prvú a doteraz jedinú výhru v Lige majstrov. Triumf nad Steauou Bukurešť ale neoslavoval Eden (domovský, súčasný štadión Slavie, pozn. red.), ale Strahov (dočasný štadión).
"Je to skôr méta ako cieľ. Aj dostať sa do Ligy majstrov je sen. Ďalším snom je, aby sa tam český tím ukázal v konkurencieschopnom svetle. Ale aby fanúšikovia Slavie zažili výhru, to mám veľmi v sebe. V Edene sa to nikdy nepodarilo, len na Strahove. Veľmi by som pri tom chcel byť a v stredu máme príležitosť," dodal Trpišovský.
Káder nórskeho majstra má hodnotu asi 61 miliónov eur, Slavie takmer 103 miliónov.
Najväčším outsiderom súťaže je Kajrat Almaty, premožiteľ Slovana. Káder kazašského majstra má hodnotu iba 12,5 milióna, čo je takmer trikrát menej ako slovenského majstra.
Kajrat v prvom zápase hrá na pôde Sportingu Lisabon. Hráčov čaká 6900 kilometrov, čo je najväčšia vzdialenosť v histórii súťaže.
Finále je kúsok vedľa
Liga majstrov sa hrá v novom formáte už druhý ročník. Všetkých 36 účastníkov ligovej fázy vytvorí jednu spoločnú tabuľku, z ktorej 24 najlepších tímov prejde do vyraďovacej časti, z toho osem priamo do osemfinále.
Každý tím odohrá osem zápasov s rôznymi súpermi, z toho štyri doma a rovnaký počet vonku.
Každý tím dostane 18,62 milióna eur len za účasť, 2,1 milióna za víťazstvo v zápase a 700-tisíc eur za remízu.
Súboje 1. kola budú opäť rozdelené do troch septembrových dní, prvých šesť sa odohrá v utorok, ďalších šesť v stredu a štart najprestížnejšej klubovej súťaže sveta vyvrcholí netradične vo štvrtok taktiež šesticou zápasov.
Od 2. kola sa už bude hrať v zaužívané utorky a stredy.
Finále Ligy majstrov sa hrá v Puskás Aréne v Budapešti.