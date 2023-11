Tlak bude väčší, priznáva Škirinar. Zápas Slovenska s Islandom odvysiela RTVS

BRATISLAVA. Slovenskej futbalovej reprezentácii chýba posledný krok k tretej účasti na európskom šampionáte. Na spečatenie postupu z druhého miesta J-skupiny kvalifikácie ME 2024 im v dvojzápase proti Islandu (16. novembra o 20.45 h v Bratislave) a Bosne a Hercegovine (19. novembra o 20.45 h v Zenici) stačí získať jeden bod. Slovensko sa v prípade splnenia cieľa predstaví na ME tretíkrát za sebou. V roku 2016 vo Francúzsku sa prebojovalo do osemfinále, na ME 2020 obsadilo v základnej skupine nepostupové tretie miesto za Švédskom a Španielskom.

Slovensko - Island /kvalifikácia EURO 2024, skupina J, 9. kolo - štvrtok 16. novembra o 20:45 v Bratislave/ Rozhodcovia: Pawson - Bennett, Betts (všetci Angl.) predpokladaná zostava Slovenska: Dúbravka - Tomič, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda - Haraslín, Boženík, Suslov /zápas vysiela stanica RTVS Šport/ Ďalší program skupiny J: 20:45 Lichtenštajnsko - Portugalsko /Vaduz, rozhodca: Al-Hakim (Švéd.)/ 20:45 Luxembursko - Bosna a Hercegovina /Luxemburg, rozhodca: Treimanis (Lot.)/

Bola by to už štvrtá účasť slovenských futbalistov na veľkom turnaji. V roku 2010 štartovali na MS v Juhoafrickej republike, kde postúpili do osemfinále. Proti Islandu už bude po zranení k dispozícii krídelník Lukáš Haraslín, no pre trest za žlté karty nemôžu nastúpiť Peter Pekarík a Patrik Hrošovský. Väčším problémom ako ich absencie sa však môže javiť psychika a kŕč vyplývajúci z prílišného chcenia.

Kde sledovať v TV? Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Tlak bude väčší, priznáva Škirinar Podľa stredopoliara Stanislava Lobotku bude dôležité zachovať chladnú hlavu a hrať trpezlivo. "Islanďania sú nepríjemní, mali s nimi starosti aj Portugalci. Prehusťujú stred ihriska. Nemôžeme strácať ľahké lopty, nás to potom bolí, keď beháme bez nej. Musíme dať do toho všetko. Zápas môžeme zlomiť aj v poslednej minúte. Musíme držať loptu, možno to nebudeme zo začiatku otvárať, ale musíme byť trpezliví a musíme nájsť medzeru v ten správny čas," tvrdí líder reprezentácie a SSC Neapol.

Slováci, ktorých žrebovali do kvalifikácie až z piateho koša, dokázali v prvom vzájomnom zápase zdolať Island na jeho pôde v Reykjavíku 2:1 po góloch Juraja Kucku a Tomáša Suslova. Domáci však najmä v prvom polčase poriadne hrýzli a vypracovali si viac čistých šancí.

Milan Škriniar (Autor: TASR)

"Zápas u nich bol ťažký a fyzický, šťastena sa priklonila na našu stranu. Chceme hrať našu hru ako v každom zápase. Od júnového duelu sme sa zlepšili a verím, že nadchádzajúci bude iný a viac v našej réžii. Chceme tvoriť hru a ísť na víťazstvo a nie na remízu. To sa nám nikdy neoplatilo," načrtol kapitán Milan Škriniar taktiku, podľa ktorej by sa hra na remízu nemusela vyplatiť. Slovensko nestačilo v doterajšom priebehu J-skupiny len na superfavorita Portugalsko, s ktorým prehralo oba zápasy. Bod v dueli so štvrtým tímom tabuľky Islandom sa tak môže javiť ako samozrejmosť, no v minulosti sa už Slováci pred domácim publikom v rozhodujúcich zápasoch popálili. "Tlak bude väčší, ľudia to berú tak, že nám stačí bod a je to doma. Bolo by skvelé, keby sa to podarilo pred plným štadiónom," povedal Škriniar.

Teoretickú šancu živí Island aj Luxembursko Island pricestuje na Slovensko bojovať o udržanie teoretickej šance na postup. O čosi reálnejšie je v hre tretie Luxembursko, tiež však potrebuje okrem vlastného šesťbodového záberu aj dvojnásobné zaváhanie Slovákov, ktorí majú postupový osud vo vlastných rukách. Dokonca by im účasť na šampionáte nemusela ujsť aj v prípade dvoch prehier. Tabuľka skupiny J

Stopercentné Portugalsko ako suverénny víťaz J-skupiny nastúpi vo štvrtok vo Vaduze na pôde beznádejne posledného Lichtenštajnska a povinnosť mu velí natiahnuť víťaznú šnúru na deväť zápasov pri súčasnom impozantnom skóre 32:2. Jediné dva góly inkasovali majstri Európy z 2016 v domácom zápase so Slovenskom v Porte (3:2). Stretnutie s papierovým outsiderom je zároveň šanca pre portugalského kapitána Cristiana Ronalda na zveľadenie gólového konta, ktoré momentálne ráta deväť presných zásahov. Iba o jeden viac ich zaznamenal líder tabuľky kanonierov Belgičan Romelu Lukaku.

Stretnutie Slovensko - Island má úvodný výkop vo štvrtok o 20.45 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Povedú ho rozhodcovia z Anglicka na čele s hlavným Craigom Pawsonom, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na športovom kanáli. V doterajších šiestich vzájomných súbojoch zvíťazili Slováci štyrikrát, raz sa tešil Island, v jednom prípade sa zrodila remíza.