Oddýchnutý Hancko bude brániť barcelonské esá. Liga majstrov ponúka veľké šlágre

Ťahákom štvrťfinálového programu futbalovej Ligy majstrov bude súboj rekordného 15-násobného európskeho šampióna Realu Madrid a úradujúceho nemeckého majstra Bayernu Mníchov.
V druhom utorkovom dueli Sporting Lisabon privíta FC Arsenal. V stredu bude v akcii obhajca trofeje Paríž Saint-Germain, ktorý chce po vyradení FC Chelsea prejsť cez ďalšieho giganta z Premier League - anglického šampióna FC Liverpool.
V čisto španielskom súboji sa Atlético Madrid predstaví na pôde Barcelony, ktorej sa bude snažiť odplatiť víkendovú ligovú prehru 1:2.
Real cez víkend zakopol s Mallorkou v zostave so slovenským obrancom Martinom Valjentom, na ihrisku súpera prehral 1:2 a skomplikoval si boj o titul v La Lige.
Tréner „bieleho baletu“ Alvaro Arbeloa verí, že jeho zverenci sa aj s podporou svojich priaznivcov dokážu rýchlo otriasť z nepríjemnej prehry.
„Viem, čoho sú moji hráči schopní. Uvedomujú si dôležitosť utorkového duelu. Niekedy nemáte svoj deň a proti Mallorke to bol presne jeden z tých dní. Takže potrebujeme teraz prepnúť na iný režim, dobre sa na zápas pripraviť, pretože požiadavky na nás budú extrémne vysoké.
Som si istý, že madridskí fanúšikovia nám poskytnú ďalší skvelý večer Ligy majstrov, tak ako to robili a podporovali nás v uplynulých zápasoch. S nimi je všetko jednoduchšie,“ nechal sa počuť Arbeloa, ktorého tím zdolal predtým vo vyraďovačke LM Benficu Lisabon (1:0, 2:1) i Manchester City (3:0, 2:1).
Bayern je pripravený zmeniť štatistiky
Bayernu hrozil v Bundeslige podobný krach ako Realu, keď na pôde Freiburgu prehrával desať minút pred koncom 0:2, no po skvelom finiši dokázal skóre otočiť a zvíťazil 3:2.
Svojimi prvými dvoma súťažnými gólmi sa pod obrat podpísal 20-ročný Tom Bischof, o víťazný zásah sa postaral v deviatej minúte nadstaveného času Lennart Karl.
Bavorskému veľkoklubu chýbal v zápase pre problémy s členkom Harry Kane, no všetci v tíme veria, že anglický kanonier bude v utorok k dispozícii.
„Nastúpi, aj keby mal hrať na invalidnom vozíku. Očakávam, že bude fit a na ihrisku,“ povedal kapitán Bayernu Joshua Kimmich. Mníchovčania nedali v osemfinále LM šancu Atalante Bergamo (6:1, 4:1), tentoraz očakávajú oveľa ťažšieho protivníka.
„Proti Realu sme neboli v minulosti príliš úspešní, no sme prichystaní zmeniť tieto štatistiky. Pre každého Nemca znamená Real Madrid Ligu majstrov. Sú majstri tejto súťaže a dominujú v nej uplynulých desať či pätnásť rokov. Bude to bitka dvoch gigantov európskeho futbalu,“ tvrdí stredopoliar Bayernu Leon Goretzka.
Žiadne iné tímy sa nestretli v LM častejšie ako Real a Bayern, utorkový duel bude už ich 29. vzájomný. Madridčania uspeli v uplynulých štyroch vzájomných konfrontáciách vo vyraďovacej časti LM, mníchovský tím naposledy prešiel cez „Los Blancos“ v roku 2012.
Sporting vyzve nevýrazný Arsenal
Arsenal si bude chcieť proti Sportingu napraviť chuť po prehre vo finále Ligového pohára s Manchestrom City (0:2) a šokujúcom vyradení vo štvrťfinále Pohára FA na pôde druholigového Southamptonu (1:2).
„Gunners“ prvýkrát v sezóne prehrali dva zápasy za sebou, no tréner Mikel Arteta verí, že jeho zverenci dokážu zvládnuť tlak.
„Ak je toto náročné obdobie, som si istý, že existujú aj ďalšie obdobia, ktoré sú ešte ťažšie. Treba vstať, nadobudnúť opäť hernú pohodu a podať taký výkon, aký sme predvádzali počas celej sezóny,“ vyhlásil.
Londýnčania dokázali vlani v ligovej fáze rozdrviť Sporting 5:1. Vtedy ešte kanonier Viktor Gyökeres hral za portugalský tím, tentoraz sa bude na strelecké schopnosti švédskeho útočníka spoliehať Arteta.
Gyökeres si prináša so sebou výbornú formu, národnému tímu vystrieľal postup na MS 2026 - v semifinále európskej baráže proti Ukrajine (3:1) sa zaskvel hetrikom a vo finále proti Poľsku (3:2) dal v závere víťazný gól.
Neistá je účasť zranených Declana Ricea a Bukaya Saku, otáznik visí aj na štartom Gabriela Magalhaesa, ktorý pre zranenie kolena nedohral duel so Southamptonom.
Sporting ťahá momentálne trojzápasovú víťaznú sériu. V osemfinále LM sa mu podaril parádny kúsok, keď po prehre 0:3 na ihrisku Bodö/Glimt dokázal v domácej odvete prevalcovať súpera 5:0 po predĺžení.
Barcelona sa s Atléticom stretne tretíkrát za sebou
Barcelona bude chcieť proti Atléticu v stredu na Camp Nou nadviazať na víťazstvo 2:1 z La Ligy. O ich sobotňajšom triumfe, ktorým si upevnili postavenie na čele ligovej tabuľky, rozhodol v 87. minúte Robert Lewandowski.
„Vedeli sme, že ak vyhráme, urobíme veľký krok smerom k titulu, takže sme veľmi šťastní,“ povedal obranca Barcelony Eric Garcia pre DAZN. Keďže v lige už Atlético nebojuje o titul, tréner Diego Simeone výrazne prerotoval zostavu s ohľadom na stredajší súboj.
Slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko presedel šláger 30. kola na lavičke po tom, čo odohral plnú minutáž v oboch zápasoch za národný tím.
„Los Colchoners“ hrali celý druhý polčas bez vylúčeného Nicolasa Gonzaleza. „Keď to bolo 11 na 11, boli sme lepší, to nám dodáva sebavedomie,“ vyjadril sa brankár Atlética Juan Musso.
Tréner Barcelony Hansi Flick je presvedčený, že oba tímy budú v prvom štvrťfinálovom zápase ešte lepšie: „Je to Liga majstrov, každý hráč odovzdá o 5-10 percent viac.“
Atlético postúpilo do najlepšej osmičky cez Club Bruggy (3:3, 4:1) a Tottenham (5:2, 2:3), „Barca“ vyradila v osemfinále LM Newcastle (1:1, 7:2).
Liverpool sa musí spamätať z ťažkej prehry
Obhajca trofeje PSG vyzve šesťnásobného európskeho šampióna Liverpool, ktorý si líže rany po víkendovej vysokej prehre s Manchestrom City vo štvrťfinále FA Cupu.
Tréner Arne Slot verí, že sa vyhne druhému štvrťfinálovému vypadnutiu, keďže Liga majstrov je poslednou šancou „The Reds“ na trofej v rozlúčkovej sezóne Mohameda Salaha.
Liverpool vyhral štyri z uplynulých piatich zápasov v LM, naposledy vyradil Galatasaray po víťazstve 4:0 na Anfielde (v prvom zápase vonku 0:1). Všetky štyri výhry prišli s čistým kontom.
„Prehra so City bola ťažká. PSG na nás čaká, v piatok som ho chvíľu sledoval. Bude to opäť náročné. Musíme sa na súboj čím skôr pripraviť najmä po mentálnej stránke,“ tvrdí stopér LFC Virgil Van Dijk.
Anglickému majstrovi bude chýbať zranený brankár Alisson Becker, najvýraznejšou absenciou v zostave PSG je Bradley Barcola. Parížania sa na LM naladili ligovým víťazstvom nad Toulouse (3:1), predtým vo štvrťfinále nedali šancu FC Chelsea (5:2, 3:0).
Prvé zápasy štvrťfinále Ligy majstrov
utorok 7. apríla:
21:00 Real Madrid - Bayern Mníchov
21:00 Sporting Lisabon - FC Arsenal
streda 8. apríla:
21:00 FC Barcelona - Atlético Madrid
21:00 Paríž Saint-Germain - FC Liverpool