Slovan Bratislava opäť v Nitre? Bolo by to krásne, verí Šimončič

V posledných rokoch sa do Slovnaft Cupu môžu zapojiť kluby až po šiestu ligu, teda najnižšiu krajskú súťaž. Dokonca sa do hry dostane aj pár tímov z okresu, vďaka triumfom v oblastných pohároch.

V druhom zápase proti sebe nastúpia až siedmoligové Rišňovce a šiestoligové Veľké Zálužie.

Víťazi týchto duelov nastúpia v prvom kole proti sebe a víťaz privíta na svojom trávniku najslávnejší slovenský klub.

„Berieme to ako veľkú príležitosť. V prvom rade sa tam však musíme prebojovať, preto nemáme veľké oči. Ak by sa nám to však podarilo, bol by to obrovský futbalový sviatok v Nitre,“ pre Sportnet povedal bývalý ligový hráč a dnes hrajúci tréner AC Nitra Miloš Šimončič.

Bez zlučovaní a fúzií

AC Nitra patrí medzi najmladšie kluby na Slovensku. Netají sa smelými ambíciami. Po problémoch bývalej bašty FC Nitra chce vrátiť nitriansky futbal do najvyššej súťaže.