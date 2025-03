Doteraz suverénna Chelsea začína osemfinále v Škandinávii, Betis čaká nepríjemný súper

V EKL si zatiaľ Chelsea počína suverénne, keď do vyraďovačky postúpila bez straty bodu po šiestich víťazstvách.

Rozbehnutý líder dánskej ligy sa pokúsi vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu do odvety proti súperovi, ktorý víťazstvom nad Southamptonom (4:0) zastavil sériu troch prehier.

Real Betis obsadil v skupinovej fáze 15. miesto a do osemfinále sa musel kvalifikovať. S Gentom si poradil po výsledkoch 3:0 a 0:1.

Z 3. miesta sa do osemfinále prebojovala Fiorentina, ktorú čaká súboj s Panathinaikosom. Grécky tím sa dostal do osemfinále po dramatickom dvojzápase s islandským tímom Vikingur. Postupový gól strelil v nadstavenom čase druhého zápasu Tete.

Úspešnú kvalifikáciu do osemfinále majú za sebou aj hráči Molde, ktorí síce prehrali so Shamrockom prvý zápas 0:1, no v druhom triumfovali 2:0.

"Toto sú momenty, ktoré sú pre hráčov veľmi dôležité," poznamenal tréner Per Matias Hogmo.

Hráči Molde narazia na Legiu Varšava, s ktorou si zmerali sily aj vo februári 2024. Po výsledkoch 3:2 a 3:0 postúpil nórsky tím. "Odvtedy sa veľa zmenilo," poznamenal tréner Legie Goncalo Feio.

Poľskú Jagielloniu Bialystok čaká po dvojzápase s TSC Bačka Topola (3:1, 3:1) tabuľkový sused zo skupinovej fázy Cercle Bruggy.

Spoliehať sa bude aj na Andriana Siemienieca, ktorý je so šiestimi gólmi najlepší strelec EKL.