Náskok z Camp Nou vs. realita formy. Atlético musí ubrániť Barcelonu aj bez Hancka

Futbalisti FC Barcelona a FC Liverpool majú v utorkových odvetných dueloch štvrťfinále Ligy majstrov náročnú úlohu zmazať dvojgólové manko z prvých stretnutí.
„Reds“ na domácom trávniku proti Parížu Saint-Germain, no Katalánci na horúcej pôde Atletica Madrid. V stredu je na programe šláger 15-násobného európskeho šampióna Realu Madrid na ihrisku Bayernu Mníchov, úradujúci nemecký majster si doň prinesie náskok 2:1.
Papierovo najschodnejšieho súpera má pred sebou Arsenal, ktorý privíta Sporting Lisabon, pričom prvý duel v Portugalsku vyhral 1:0.
Atletico a Barcelona idú do odvety v úplne opačnom rozpoložení. Domáci vyhrali z uplynulých piatich duelov vo všetkých súťažiach len jediný (1-0-4) a to práve v prvom štvrťfinále na Camp Nou.
V ňom im výrazne pomohlo vylúčenie Paua Cubarsiho v 44. minúte, po ktorom sa presadili Julian Alvarez a Alexander Sörloth. Pri výhre však stratili Dávida Hancka, ktorý sa zranil už v 31. minúte a nemal by nastúpiť ani v odvete.
Hancko v nedeľu už zľahka individuálne trénoval, ale na tréningu deň pred zápasom chýbal: "Na ihrisku sa neobjavili José María Giménez ani Dávid Hancko, dvaja momentálne zranení hráči Atlético Madrid.
Uruguajčan má svalové problémy, zatiaľ čo Slovák utrpel silné podvrtnutie členka v zápase proti FC Barcelona v prvom zápase Liga majstrov UEFA. Slovenský obranca bojuje o to, aby bol pripravený na finále pohára (na programe je v sobotu), hoci to bude náročné," ozrejmil denník El Mundo Deportivo.
Barcelona naopak z uplynulých piatich súbojov prehrala len ten s Atleticom, predtým ťahala sériu deviatich zápasov bez prehry (8-1-0). Na odvetu sa naladila triumfom v mestskom derby nad Espanyolom 4:1 a po zaváhaní Realu v Girone má na čele La Ligy náskok už deväť bodov.
„Potrebuje správne nastavenie mysle, aby sme dokázali zabojovať o postup. Vieme, čoho sme schopní, keď hráme na našej najvyššej úrovni, a dokážeme vyhrať nad kýmkoľvek. Musíme sa snažiť to dosiahnuť v ďalšom zápase,“ povedal Marcus Rashford, ktorý mal v prvom meraní síl niekoľko dobrých šancí, no nepremenil ich.
V podobnej situácii je aj Liverpool, ktorý si z Paríža odniesol manko 0:2, no o jeho zvrat bude bojovať na domácom Anfielde.
Na odvetu sa naladil triumfom nad Fulhamom 2:0, ktorým ukončil trojzápasovú sériu prehier. Obhajcovia trofeje z Paríža mali naopak voľno a v utorok chcú natiahnuť päťzápasovú šnúru triumfov.
„Je len na nás, aby sme boli v čo najlepšej forme a v utorok zažili výnimočný večer. Hráme doma a musíme ukázať vieru, že to dokážeme. Chce to výnimočný výkon, ale mám šťastie, že som bol súčasťou výnimočných výkonov, takže sa to pokúsim preniesť do tímu,“ vyhlásil kapitán Virgil van Dijk.
Pre Liverpool to je navyše zápas, ktorý môže zachrániť zbabranú sezónu. Úradujúci anglický majster titul neobháji, keďže figuruje až na piatom mieste Premier League, vypadol vo štvrťfinále Pohára FA a už dávnejšie aj v Ligovom pohári. Zároveň môže zachrániť krk trénerovi Arnemu Slotovi.
„Jedna vec je jasná, v utorok potrebujeme našich fanúšikov. Anfield neraz ukázal, že dokáže pozdvihnúť tím na vyššiu úroveň,“ povedal.
Šlágrom štvrťfinále je duel Bayernu s Realom. Nemecký majster pred týždňom vydoloval tesný triumf na Bernabeu po góloch Luisa Diaza a Harryho Kanea, no najmä vďaka výkonu svojho brankára. Štyridsaťročný Manuel Neuer predviedol niekoľko skvelých zákrokov a bol hrdina hostí.
„Myslím si, že na tejto úrovni a v takýchto zápasoch potrebujete vždy výnimočné výkony. ´Manu´ je jeden z mála, ktorý to dokáže robiť veľmi dlho. Podávať neustále výkony, aké teraz podáva, je niečo, čo nedokáže veľa brankárov,“ vyzdvihol ho tréner Vincent Kompany.
Jeho zverenci sa naladili na odvetu presvedčivým ligovým triumfom na pôde FC St. Pauli 5:0 a na čele tabuľky majú už 12-bodový náskok pred Borussiou Dortmund.
Naopak, Realu generálka nevyšla, keď remizoval doma s Gironou 1:1 a nevyhral už v treťom stretnutí za sebou. Tréner „bieleho baletu“ Alvaro Arbeloa sa predovšetkým hneval na rozhodcov po neodpískanej penalte v závere, no priznal, že jeho zverenci mali duel zvládnuť.
„Bez toho, aby sme podali náš najlepší výkon, toto bol duel, ktorý sme mali vyhrať. Kým však neprehráme La Ligu, budeme o ňu bojovať. Musíme bojovať až do záverečného dňa,“ apeloval po zápase 43-ročný kormidelník domácich.
Tomu sa do zostavy vrátil Jude Bellingham, no v zápase sa zranil Kylian Mbappe. Dvadsaťsedemročný kanonier potreboval štichy na pravom obočí a v nedeľu vynechal tréning Realu z preventívnych dôvodov. „Chcem, aby moji hráči verili. Musíme ísť do Nemecka s odhodlaním vyhrať a nechať tam všetko. Som si istý, že o postup zabojujeme,“ povedal Arbeloa.
V kolísavej forme hrajúci Arsenal si z prvého duelu doniesol do domácej odvety náskok 1:0 a proti Sportingu je veľký papierový favorit na postup.
„Kanonieri“ však z posledných štyroch duelov vyhral iba ten v Lisabone, pričom prehrali finále Ligového pohára s Manchestrom City (0:2), vypadli z FA Cupu so Southamptonom a po domácej prehre s Bournemouthom 1:2 strácajú pôdou pod nohami a v boji o titul. Na čele Premier League už majú len šesťbodový náskok pred City, ktoré má zápas k dobru.
„Je to extrémne sklamanie, ako keby to bol úder do tváre. Chalanom som však povedal, že to bude o tom, ako zareagujeme. Boli sme veľmi ďaleko od našich štandardov, ktorými sa prezentujeme po celú sezónu,“ povedal po poslednej prehre tréner Mikel Arteta.
Sporting sa na odvetu naladil triumfom na pôde Estrely a verí, že v Londýne sa mu podarí zopakovať výkon spred dvoch rokov, keď tam v stretnutí Európskej ligy triumfoval 2:1 po penaltách a postúpil do štvrťfinále.
Ligy majstrov - odvety štvrťfinále
utorok 14. apríla:
21:00 Atlético Madrid - FC Barcelona /prvý zápas: 2:0/
21:00 FC Liverpool - Paríž Saint-Germain /0:2/
streda 15. apríla:
21:00 Bayern Mníchov - Real Madrid /2:1/
21:00 FC Arsenal - Sporting Lisabon /1:0/