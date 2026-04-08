Kto zrazil Real? Najúdernejšie duo sveta a 40-ročný zjav bol ako Berlínsky múr

Futbal vie byť nevyspytateľný – a keď ide o Real Madrid, platí to dvojnásobne. V slávnej aréne Santiago Bernabéu sa však tentoraz logika aspoň čiastočne presadila.
Bayern Mníchov ukázal silu, organizáciu aj charakter a do odvety v Mníchove si odnáša cenný náskok. Napriek tomu zostáva všetko otvorené – aj preto, že na ihrisku bol jeden muž, ktorý písal hlavný príbeh večera: Manuel Neuer.
Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov na pôde Realu Madrid 2:1.
Neuer ako symbol večera
Ak mal tento zápas tvár, bola to práve tvár nemeckého brankára. Nedávno oslávil štyridsiatku, no na trávniku pôsobil ako muž na vrchole síl.
Deväť zákrokov, viaceré z kategórie výnimočných, držali Bayern nad vodou v momentoch, keď sa Madrid dostával do tlaku.
„Nemecký gigant má už 40 rokov. Manuel Neuer sa premenil na trojnásobný Berlínsky múr a predviedol fantastické zákroky, ktoré zabránili tomu, aby Kylian Mbappé odchádzal oslavovaný ako hrdina večera,“ hodnotil Tomás Roncero z denníka AS.
Neuer bol právom vyhlásený za hráča zápasu. Na konte má už 167 štartov v európskych klubových súťažiach – rovnako ako Gianluigi Buffon, Lionel Messi a Thomas Müller. Na čele historického poradia je Cristiano Ronaldo s 197 zápasmi.
Bayern: stroj bez slabín
Bavorský tím pôsobil ako dokonale zohratý mechanizmus. Hráči behali, presovali vysoko, pracovali kolektívne a bez výnimiek. Presne tak, ako si to predstavuje tréner Vincent Kompany.
Nemci boli lepší počas dvoch tretín zápasu a zaslúžene sa dostali do vedenia 2:0. Presadili sa dve najväčšie ofenzívne zbrane – Luis Díaz a Harry Kane.
Táto dvojica potvrdzuje povesť najproduktívnejšieho útočného dua sveta – aspoň čo sa týka tejto sezóny. Kane má na konte 50 gólov v 45 zápasoch vo všetkých súťažiach, Díaz pridal 23.
Spolu už nastrieľali viac ako sedemdesiat gólov. V bundeslige vedie Kane tabuľku strelcov s 31 gólmi, Díaz ich má pätnásť a je tretí.
„Môžeme byť veľmi spokojní s víťazstvom. Zažívame spolu veľmi dobré momenty. Sme v rozhodujúcej fáze sezóny a dúfame, že si to udržíme. Vždy sa cítime nebezpeční,“ povedal Kane.
Madrid sa zdvihol, ale nestačilo to
Aj keď Bayern väčšinou dominoval, Real Madrid opäť ukázal svoju povestnú odolnosť. Po góloch Díaza a Kanea sa zdalo, že je rozhodnuté, no Madrid sa zdvihol.
Kontaktný gól strelil Kylian Mbappé, ktorý predtým viackrát stroskotal práve na Neuerovi. Zápas sa zmenil na otvorenú prestrelku, v ktorej mali šance oba tímy.
„Oba inkasované góly sú darčeky. V druhom polčase musíme byť lepší. Najlepší hráč Bayernu bol dnes Neuer. Vždy veríme,“ priznal obranca Antonio Rüdiger.
Arbeloa: Stále sme v hre
Tréner Álvaro Arbeloa napriek prehre nestráca vieru:
„Dobre, sme stále v hre. Delí nás jeden gól od vyrovnania dvojzápasu. Sme schopní vyhrať na akomkoľvek štadióne. Súper nebol jednoduchý a je škoda, že sme nepremenili ešte nejakú šancu.“
Na otázku ohľadom Neuera dodal:
„Neviem, či je to najlepšia správa, ale je to dôkaz, že im vieme ublížiť. Kto neverí, nech zostane v Madride. V šatni zaznelo jasne – ideme tam vyhrať.“
Predčasné finále a otvorený boj
„Sledujeme predčasné finále,“ vyhlásil pred zápasom legendárny Karl-Heinz Rummenigge.
A nebol ďaleko od pravdy. Obe mužstvá vyslali 20 striel, hralo sa vo vysokom tempe, bez kalkulovania. Detaily rozhodovali – napríklad chyba Carrerasa pri druhom góle.
„Bayern roztriasol základy Bernabéu. A doslova,“ napísal Juan Ignacio García-Ochoa z Marca. „Ak má Madrid ešte nádej, je to vďaka Mbappému.“
Tréner Bayernu však ostáva pokojný:
„Ešte nie je rozhodnuté. Nebudeme euforickí. Každé víťazstvo na Bernabéu je cenné, ale chceme vyhrať aj doma," hodnotil tréner Bayernu Vincent Kompany.
Desiateho apríla oslávi štyridsať rokov, pričom je len o dva týždne mladší ako jeho zverenec Manuel Neuer. Práve na jeho adresu nešetril uznaním:
Rozhodne sa v Mníchove
„Každý môže mať svoj názor na najlepšieho brankára všetkých čias, ale Manuel je jeden z mála, ktorí to dokázali na najvyššej úrovni veľmi, veľmi dlho. Podávať takéto výkony v tomto veku je mimoriadne náročné.
Neviem, aký bol v spolupráci, keď mal 30, ale aj teraz je naozaj pôsobivý. Na tejto úrovni a v takýchto zápasoch potrebujete výnimočné výkony,“ opisoval Kompany.
Real Madrid ide do odvety s menšou, no reálnou nádejou. Bayern s náskokom, formou a sebavedomím.
Jedno je však isté: ak má niekto zvládnuť veľký obrat na európskej scéne, je to Real.
Proti nemu však stojí tím, ktorý dnes pôsobil ako dokonale fungujúci stroj – a brankár, ktorý odmieta starnúť.
V Mníchove sa rozhodne.