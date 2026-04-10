V kabíne Atlética prevláda strach a pesimizmus. Čo bude s Hanckom?

Napätie, neistota a obavy. V Atlético Madrid čakajú na kľúčové výsledky vyšetrení, ktoré rozhodnú o osude David Hancka v najdôležitejšej fáze sezóny.
Už teraz však v zákulisí silnejú pochybnosti, či slovenský obranca stihne najbližšie veľké zápasy.
Hancko sa zranil v prvom polčase stredajšieho zápasu Ligy majstrov na pôde FC Barcelona, približne po polhodine hry. Pri snahe odvrátiť vysokú loptu v pokutovom území nešťastne dopadol po výskoku, pričom si poranil členok.
Incident bol bez kontaktu so súperom – slovenský stopér zle došliapol, okamžite si pýtal ošetrenie a napokon musel striedať. Ihrisko opúšťal krívajúc, neskôr ho bolo vidieť aj o barlách.
VIDEO: Zranenie Hancka v zápase s Barcelonou
David Hancko chýbal na poslednom tréningu a podľa Pascuala Ruiza Arnala z denníka Marca určite nezasiahne do sobotného zápasu proti Sevilla FC.
V Atléticu síce veria, no realita je neúprosná. Hancko by podľa prvých odhadov mohol vynechať nielen odvetu štvrťfinále Ligy majstrov proti FC Barcelona, ale aj finále pohára.
„Ako sa hovorí, nádej zomiera posledná, preto budú v Atléticu čakať na presné výsledky testov, ktoré určia rozsah zranenia. V kabíne však prevláda strach, že najvyťaženejší hráč Diega Simeoneho (3579 minút, viac než Giuliano Simeone – 3377 a Jan Oblak – 3330) nebude k dispozícii na utorkovú odvetu ani na finále pohára v sobotu 18. apríla,“ tvrdí David G. Medina z denníka Marca.
Výhliadky pritom nie sú priaznivé.
„Ak by to napokon dopadlo inak, bolo by to veľké prekvapenie. Reálnejší scenár počíta s tým, že slovenský obranca by sa mohol vrátiť až po tejto kľúčovej časti sezóny. Lekárske vyšetrenia ukážu, či ide o ľahký výron ľavého členka, alebo o vážnejší – druhého či tretieho stupňa, čo by znamenalo výrazne dlhšiu pauzu,“ dodal Medina.
V Atléticu tak dúfajú aspoň v najmiernejšiu diagnózu. Aj tá by však s veľkou pravdepodobnosťou vyradila Hancka zo zápasov proti FC Barcelona, Real Sociedad a tiež Sevilla FC. Jeho odchod z Camp Nou o barlách navyše veľa optimizmu neprináša.
Obrana v problémoch
Tréner Diego Simeone tak môže boj o semifinále absolvovať len s dvojicou stopérov Robin Le Normand a Clément Lenglet. K zraneniu Hancka sa totiž pridáva aj absencia José María Giméneza a trest pre Marc Pubilla.
Aspoň čiastočne pozitívnou správou je, že Pubill bude môcť nastúpiť vo finále pohára, čo by trénerovi poskytlo aspoň jednu alternatívu na lavičke