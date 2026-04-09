Posily za 500 miliónov si v Paríži neškrtli. Ikonu Liverpoolu teší, že nedostali šestku

Keď vlani Liverpool dobyl parížsky Park Princov, legendárny obranca Jamie Carragher hovoril o jednej z najväčších futbalových lúpeží v histórii.
Liverpool síce pevným krokom smeroval k zisku titulu v Premier League, no v úvodnom osemfinále Ligy majstrov ho francúzsky súper herne prevalcoval.
V štatistike striel svietilo 28:2, z toho 9:1 na bránu. Brazílsky gólman Alisson Becker mal však svoj deň a keď sa z ojedinelej útočnej akcie hostí presadil Harvey Elliott, víťazstvo 1:0 bolo realitou.
O trinásť mesiacov sa oba veľkokluby stretli v Paríži opäť, no pokiaľ fanúšikovia Liverpoolu dúfali v lepší výkon svojich miláčikov, nedočkali sa ho.
PSG predviedol ďalší dominantný výkon, čo sa tentokrát odzrkadlilo aj na skóre. Désiré Doué a Chviča Kvaracchelija zaistili víťazstvo 2:0, ktoré Parížanov priblížilo k postupu do semifinále Ligy majstrov.
"Samozrejme, táto prehra ma vôbec neteší. Jediným pozitívom je, že nás budúci týždeň čaká odveta," stroho reagoval kapitán hostí Virgil van Dijk.
Ani jedna strela na bránu
Liverpool mal smolu, keď pri úvodnom góle pridvihol loptu Ryan Gravenberch, no celkovo predviedol najslabší výkon zo všetkých štvrťfinalistov.
Zverenci Arneho Slota sa dostali iba k trom strelám, z ktorých boli dve zblokované a jedna išla mimo bránu. Loptu mali na kopačkách iba 26 % času, pokazili každú štvrtú prihrávku a štatistiku xG mali na úrovni 0,18.
Klub, ktorý minul v lete na posily 500 miliónov eur, nevymyslel smerom dopredu prakticky nič a očividne mal zo súpera obavy. Nastúpil bez Mohameda Salaha a po dlhom čase až s päťčlennou obranou.
"Slot bol posadnutý silnými stránkami PSG a preto boli všetci jedenásti hráči pod loptou. Navyše, dlhé auty Joea Gomeza pripomínali škótsky futbal spred 40 rokov," uviedol denník Le Parisien.
Liverpool aspoň čiastočne vyrovnal hru na začiatku druhého polčasu, keď sa dokonca z tribún ozval piskot. Po hodine hry však domáci opäť pridali a gólom Kvaraccheliju zlomili odpor súpera.
V tejto edícii Ligy majstrov sa Gruzínec podieľal už na tucte gólov (8+4), a tak za rekordom Ousmana Dembélého zaostáva už len o dva zásahy.
"Je to výnimočný hráč. To, ako ustál súboj, obišiel brankára a poslal loptu do brány, bolo brilantné," hodnotil pre BBC bývalý gólman Paul Robinson.
Mrzí ich, že nedali viac gólov
Kvaracchelija bol vyhlásený za muža zápasu, rovnako ako v oboch osemfinále proti Chelsea. Avšak, podobne ako viacerých jeho spoluhráčov ho mrzelo, že si Paríž nevytvoril ešte komfortnejšiu pozíciu.
"Mali sme dosť šancí a mohli streliť viac gólov. Odohrali sme však dobrý zápas. Musíme zostať sústredení a byť pripravení, pretože atmosféra na Anfield Road bude neuveriteľná," povedal pre Canal+.
Jamie Carragher označil výsledok 0:2 z pohľadu jeho bývalého tímu za skvelý, pretože podľa neho to mohlo či malo skončiť o päť - šesť gólov.
"Rozdiel medzi týmito mužstvami bol absolútne zarážajúci. Liverpool minul toľko peňazí na posily, a tak sa človek pýta, ako sa toto mohlo stať? Pôsobil ako tím z nižšej divízie.
Hrať s päticou vzadu bolo zlé rozhodnutie. V skutočnosti oveľa viac otvárali priestory ako so štyrmi obrancami. Van Dijk bol jedným z lepších hráčov, ale nikdy predtým som nevidel, aby sa cítil tak nepohodlne.
Myslím si, že Slota bude prosiť, aby už nikdy týmto systémom nehrali. Naopak, PSG hral ako Guardiolova Barcelona," povedal v relácii CBS Sports Golazo.
Slot verí v kúzlo Anfieldu
Luis Enrique priznal, že ho zmena systému Liverpoolu neprekvapila. Je to niečo, na čo je jeho tím zvyknutý. Tiež ho mrzí, že nepadlo viac gólov.
Na tom má veľkú zásluhu brankár Giorgi Mamardašvili, ktorý vytiahol niekoľko kvalitných zákrokov či mal šťastie pri strele Dembelého do žrde.
Arne Slot po zápase priznal, že mu výkon gruzínskeho brankára pripomenul utorkové predstavenie Manuela Neuera, ktorý pomohol Bayernu Mníchov k cennej výhre na Štadióne Santiaga Bernabéua v Madride.
Aj keď Liverpool úvodný zápas v Paríži nezvládol, tréner Slot viackrát spomenul, že verí v kúzlo Anfieldu, ktorý bol dejiskom nejedného veľkého obratu.
"Verím, že to dokážeme zvrátiť. Všetci vieme, že Anfield robí rozdiel a fanúšikovia budú hrať obrovskú úlohu," povedal holandský kouč.
Až odveta ukáže, akú mali jeho slová váhu. Dnes to totiž vyzerá na pomerne jednoznačný postup PSG, ktorý má výbornú formu a prežíva lepšiu sezónu.
"Nebudeme nič meniť. Budeme pokračovať v rovnakej stratégii a vo veciach, o ktoré sa dlho snažíme. A to bez toho, aby sme brali do úvahy, čo urobí Liverpool," dodal marocký obranca Achraf Hakimi.