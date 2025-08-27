Ostrava potrebuje vyhrať o dva góly. V akcii budú aj ďalší Slováci

BRATISLAVA. Konferenčná liga (KL) tento týždeň spozná mená účastníkov hlavnej fázy. Miestenku si skúsi vybojovať aj Baník Ostrava v kádri s viacerými slovenskými futbalistami.
Baník s brankármi Dominikom Holcom a Viktorom Budinským, obrancom Matúšom Rusnákom, stredopoliarom Tomášom Rigom či útočníkmi Erikom Prekopom a Ladislavom Almásim sa pred domácimi fanúšikmi pokúsi odvrátiť prehru zo Slovinska 0:1.
V nedeľu sa naladil ligovým triumfom nad Slováckom 2:0. „Víťazstvo sme potrebovali a dúfam, že sme seba aj divákov naladili na štvrtkový veľmi dôležitý zápas s Celje, ktorý tiež potrebujeme zvládnuť,“ povedal stredopoliar Christian Frýdek pre klubový web.
Slovenskú stopu bude mať opäť duel Servette Ženeva a Šachtaru Doneck, dres švajčiarskeho klubu si oblieka útočník Samuel Mráz.
Minulotýždňový súboj v Krakove priniesol remízu 1:1 a v Ženeve sa bude začínať odznova.
V akcii bude aj nórsky Rosenborg Trondheim s obrancom Tomášom Nemčíkom, ktorý doma zdolal bundesligový Mainz 2:1.
Rovnakým skóre zvíťazil nad Rapidom Viedeň maďarský Győr pod vedením Balázsa Borbélyho, do Rakúska tak odcestoval s gólovým náskokom.
Odvetné zápasy play-off Konferenčnej ligy
Štvrtok 28. augusta:
18:00 FC Noah - Olimpija Ľubľana /prvý zápas: 4:1/
18:00 Fredrikstad FK - Crystal Palace /prvý zápas: 0:1/
18:00 Omonia Nikózia - Wolfsberger AC /prvý zápas: 1:2/
19:00 SK Rapid Viedeň - ETO Győr /prvý zápas: 1:2/
19:00 RFS Riga - Hamrun Spartans /prvý zápas: 0:1/
19:00 Besiktas Istanbul - Lausanne Sports /prvý zápas: 1:1/
19:30 CFR Kluž - BK Häcken /prvý zápas: 2:7/
19:30 Universitatea Craiova - Basaksehir Istanbul /prvý zápas: 2:1/
19:30 AZ Alkmaar - Levski Sofia /prvý zápas: 2:0/
20:00 AEK Atény - Anderlecht Brusel /prvý zápas: 1:1/
20:00 Arda Kardžali - Rákow Čenstochová /prvý zápas: 0:1/
20:00 Baník Ostrava - NK Celje /prvý zápas: 0:1/
20:00 FC Differdange - FK Drita /prvý zápas: 1:2/
20:00 Rayo Vallecano - Neman Grodno /prvý zápas: 1:0/
20:00 AFC Fiorentina - Polissija Žytomyr /prvý zápas: 3:0/
20:00 Bröndby Kodaň - Racing Štrasburg /prvý zápas: 0:0/
20:45 Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok /prvý zápas: 0:3/
20:45 Linfield Belfast - FC Shelbourne /prvý zápas: 1:3/
21:00 Legia Varšava - FC Hibernian /prvý zápas: 2:1/
21:00 Shamrock Rovers - CD Santa Clara /prvý zápas: 2:1/
21:00 FSV Mainz - Rosenborg Trondheim /prvý zápas: 1:2/
21:00 SS Virtus - Breidablik Kópavogur /prvý zápas: 1:2/
21:00 Servette Ženeva - Šachtar Doneck /prvý zápas: 1:1/