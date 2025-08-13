Baník Ostrava chce potvrdiť postup, Haraslínova Sparta má pohodlnú pozíciu

BRATISLAVA. Futbalisti Baníka Ostrava v kádri s viacerými slovenskými hráčmi majú pred štvrtkovou odvetou 3. predkola Konferenčnej ligy našliapnuté na postup, ale nechcú poľaviť v ostražitosti.
Po úvodnom turbulentnom stretnutí s Austriou Viedeň (4:3) si do Rakúska nesú tesný jednogólový náskok.
Hapal nesršal radosťou
Baník začal sezónu rozpačito. V najvyššej českej súťaži po troch zápasoch stále čaká na plný bodový zisk a nesupel ani v 2. predkole Európskej ligy proti Legii Varšava (2:2, 1:2).
Tréner tímu Pavel Hapal nesršal radosťou ani po prvom víťaznom dueli s Viedňou, ale pripustil, že prestrelka v Ostrave bola pre fanúšikov úžasná. O víťazstve Baníka napokon rozhodla hlavička Erika Prekopa v 82. minúte.
„Berieme to s pokorou a naďalej bojujeme,“ uviedol po zápase slovenský útočník. Ten si rovnako ako jeho krajan Tomáš Rigo pripísal aj jednu asistenciu.
Strelec gólu na 1:1 Michal Kohút pred odvetou pripomenul, že ešte nič nie je rozhodnuté.
„Pocity musíme mať dobré, pretože je to víťazstvo. Ale stále je to otvorené, pôjdeme tam s náskokom jedného gólu. Austria nás mala dobre prečítaných.
Musíme sa pozrieť na video, zhodnotiť si to, povedať si, ako na to a nachystať sa na odvetu. Vo Viedni si s tým musíme poradiť lepšie, ideálne tam odohrať zápas s nulou,“ povedal pre oficiálnu stránku Baníka.
Postupujúci zabojuje o hlavnú fázu proti úspešnejšiemu z dvojice švajčiarske FC Lugano a NK Celje zo Slovinska.
Sparta blízko k postupu
Druhého českého zástupcu Spartu Praha so slovenským kapitánom Lukášom Haraslínom čaká odveta proti Araratu-Armenia.
Po domácom triumfe (4:1) nastúpia Sparťania v Arménsku s pohodlným trojgólovým náskokom a cez víkend sa naladili aj ligovým víťazstvom nad Olomoucom 1:0.
Zaujímavosťou je, že pre koncert americkej speváčky Jennifer Lopez sa duel neodohrá na hlavnom Štadióne republiky Vazgena Sargsjana, ale na trávniku futbalovej akadémie s kapacitou necelých 1500 miest.
Postupujúci si v play off s najvyššou pravdepodobnosťou zmeria sily s Rigou, ktorá v prvom zápase zdolala Beitar Jeruzalem 3:0.
Ťažká situácia pre Trnavu
Z účastníkov Niké ligy zostal v akcii už len Spartak Trnava. Minulý týždeň však prehral na pôde rumunskej Universitatey Craiova 0:3 a jeho šance na postup výrazne klesli.
Viac otvorená je odveta medzi Levskim Sofia a Sabahom Baku. Dres bulharského tímu, ktorý doma zvíťazil 1:0, si oblieka Patrik Myslovič a kapitánom azerbajdžanského mužstva je Pavol Šafranko.
Maďarský Győr s brankárom Samuelom Petrášom a obrancom Norbertom Urblíkom bude v domácej odvete proti AIK Štokholm doháňať jednogólové manko po prehre 1:2.
Konferenčná liga - odvety 3. predkola
Štvrtok 14. augusta:
16.00 FC Astana - Lausanne Sports /prvý zápas: 1:3/
18.00 Ararat-Armenia - Sparta Praha /prvý zápas: 1:4/
18.00 Sabah Baku - Levski Sofia /prvý zápas: 0:1/
18.30 Levadia Tallinn - FC Differdange /prvý zápas: 3:2/
19.00 Győri ETO FC - AIK Štokholm /prvý zápas: 1:2/
19.00 Paksi FC - Polissja Žytomyr /prvý zápas: 0:3/
19.00 Hammarby IF - Rosenborg Trondheim /prvý zápas: 0:0/
19.00 Šeriff Tiraspoľ - Anderlecht Brusel /prvý zápas: 0:3/
19.00 Omonia Nikózia - Araz-Naxcivan PFK /prvý zápas: 4:0/
19.30 Arda Kardžali - Kauno Žalgiris /prvý zápas: 1:0/
19.30 FC Vaduz - AZ Alkmaar /prvý zápas: 0:3/
19.30 Bröndby Kodaň - Vikingur Reykjavík /prvý zápas: 0:3/
19.30 Beitar Jeruzalem - Riga FC /prvý zápas: 0:3/
20.00 NK Celje - FC Lugano /prvý zápas: 5:0/
20.00 AEK Atény - Aris Limassol /prvý zápas: 2:2/
20.00 Neman Grodno - KÍ Klaksvík /prvý zápas: 0:2/
20.00 Besiktas Istanbul - FC St. Patricks /prvý zápas: 4:1/
20.00 Maccabi Haifa - Raków Čenstochová /prvý zápas: 1:0/
20.15 Jagiellonia Bialystok - Silkeborg IF /prvý zápas: 1:0/
20.30 FC Spartak Trnava - CS Universitatea Craiova /prvý zápas: 0:3/
20.45 Dinamo Tirana - Hajduk Split /prvý zápas: 1:2/
20.45 Dundee United - Rapid Viedeň /prvý zápas: 2:2/
20.45 Linfield Belfast - Víkingur Göta /prvý zápas: 1:2/
21.00 CD Santa Clara - FC Larne /prvý zápas: 3:0/
21.00 Austria Viedeň - Baník Ostrava /prvý zápas: 3:4/
21.00 Shamrock Rovers - FC Ballkani /prvý zápas: 0:1/
21.00 AC Virtus - Milsami Orhei /prvý zápas: 2:3/
21.00 KF Egnatia - Olimpija Ľubľana /prvý zápas: 0:0/
21.00 Hibernian FC - Partizan Belehrad /prvý zápas: 2:0/