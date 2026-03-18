Našou prioritou je víťazstvo v súťaži a postup, hovorí líder tradičného klubu z východu

Už v sobotu 21. marca sa začína odvetná časť Majstrovstiev regiónu IV. liga Východ. Jarná časť súťaže sľubuje dramatické zápasy na oboch koncoch tabuľky.
Na jej čele sa o postup pobijú Partizán Bardejov, FK Čaňa a FK Slovan Kendice.
Tabuľku vedie Bardejov, ktorý v minulom ligovom ročníku zostúpil z tretej ligy a má ambíciu čo najskôr sa do tejto súťaže vrátiť. Na konte má 32 bodov. Na jeseň desaťkrát zvíťazil, dvakrát remizoval a len raz prehral.
Jediným mužstvom, ktoré dokázalo favoritovi zobrať všetky tri body, boli Kendice. Tie na domácom ihrisku vyhrali 3:2. Odveta je na programe už v druhom jarnom kole a jej výsledok môže veľa napovedať o ďalšom vývoji súťaže.
Bardejovčania počas zimy dopĺňali káder. Najväčšou posilou sa javí skúsený stredopoliar Jakub Verčimák (33). Ten už v Bardejove pôsobil a prichádza z treťoligového Vranova.
Jeden z lídrov Partizána Richard Nemergut sa pred odvetnou časťou vyjadril takto: „Naším cieľom je udržať si náskok a dotiahnuť sezónu do úspešného konca. Našou prioritou je víťazstvo v súťaži a postup.“
Druhá Čaňa stráca na vedúci celok tabuľky štyri body. Aj v tomto klube už zažili úspešnejšie futbalové obdobia, a preto by sa prípadnému postupu určite nebránili.
Tretie Kendice sa počas zimy výrazne posilnili a na ich súpiske sa objavili zaujímavé mená.
Z Lokomotívy Košice prišiel Ľubomír Ivanko Macej. Skúsený 32-ročný futbalista pôsobil okrem Lokomotívy aj v Bardejove, Prešove a Slávii TUKE. Okúsil aj legionársky chlebíček v českej Vlašimi.
Do tímu pribudli aj Artúr Beneš, Lukáš Micherda či mladý stopér Tomáš Majerník z Gerlachova, ako aj ďalší hráči.
K zmene došlo aj na poste trénera. Na lavičku si sadne Peter Bašista (40), bývalý futbalista, ktorý okúsil aj najvyššiu súťaž. Počas kariéry pôsobil v kluboch Prešov, Ličartovce, Žilina, VSS Košice, Sparta Praha, Borčice, Polonia Bytom, Sabinov či Kendice. Bašista je držiteľom trénerskej licencie UEFA EAS.
Situáciu v klube hodnotí 20-ročný útočník Martin Pavúk takto: „Klub na čele s prezidentom Martinom Dupkalom urobil v zime výbornú robotu.
Mužstvo posilnili skúsení futbalisti so skúsenosťami z profesionálneho futbalu a klub zároveň dal príležitosť aj mladým hráčom, ktorí sa môžu v Kendiciach ďalej rozvíjať.“
Aj to naznačuje, že Slovan Kendice patrí popri Bardejove k najväčším ašpirantom na postup.
Rozhodnuté však ešte nie je ani na opačnom konci tabuľky. Posledné OŠK Pavlovce nad Uhom získali na jeseň len jeden bod. Nad nimi je však stále o čo bojovať.
Zostupom sú ohrozené FK Geča 73 (8 bodov), MFK Rožňava (9) a MFK Veľký Šariš (10). Kechnec má na konte 16 bodov, Rudňany 18 a Ľubotice 19 bodov. Ani tieto tímy však ešte nemôžu spať na vavrínoch.
Jarná časť súťaže tak sľubuje napínavé súboje nielen v boji o postup, ale aj o záchranu.
Každý bod môže mať v konečnom účtovaní veľkú cenu a fanúšikovia sa môžu tešiť na zaujímavé zápasy, v ktorých pôjde o veľa.
Už najbližšie kolá naznačia, kto bude mať najviac síl a kvality zvládnuť rozhodujúcu fázu IV. ligy.