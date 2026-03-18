Našou prioritou je víťazstvo v súťaži a postup, hovorí líder tradičného klubu z východu

Fotka zo zápasu Bardejov - Geča. (Autor: PC)
Peter Cingel|18. mar 2026 o 09:40
Jarná časť súťaže sľubuje napínavé súboje nielen v boji o postup, ale aj o záchranu.

Už v sobotu 21. marca sa začína odvetná časť Majstrovstiev regiónu IV. liga Východ. Jarná časť súťaže sľubuje dramatické zápasy na oboch koncoch tabuľky.

Na jej čele sa o postup pobijú Partizán Bardejov, FK Čaňa a FK Slovan Kendice.

Tabuľku vedie Bardejov, ktorý v minulom ligovom ročníku zostúpil z tretej ligy a má ambíciu čo najskôr sa do tejto súťaže vrátiť. Na konte má 32 bodov. Na jeseň desaťkrát zvíťazil, dvakrát remizoval a len raz prehral.

Jediným mužstvom, ktoré dokázalo favoritovi zobrať všetky tri body, boli Kendice. Tie na domácom ihrisku vyhrali 3:2. Odveta je na programe už v druhom jarnom kole a jej výsledok môže veľa napovedať o ďalšom vývoji súťaže.

Bardejovčania počas zimy dopĺňali káder. Najväčšou posilou sa javí skúsený stredopoliar Jakub Verčimák (33). Ten už v Bardejove pôsobil a prichádza z treťoligového Vranova.

Jeden z lídrov Partizána Richard Nemergut sa pred odvetnou časťou vyjadril takto: „Naším cieľom je udržať si náskok a dotiahnuť sezónu do úspešného konca. Našou prioritou je víťazstvo v súťaži a postup.“

Druhá Čaňa stráca na vedúci celok tabuľky štyri body. Aj v tomto klube už zažili úspešnejšie futbalové obdobia, a preto by sa prípadnému postupu určite nebránili.

Tretie Kendice sa počas zimy výrazne posilnili a na ich súpiske sa objavili zaujímavé mená.

Z Lokomotívy Košice prišiel Ľubomír Ivanko Macej. Skúsený 32-ročný futbalista pôsobil okrem Lokomotívy aj v Bardejove, Prešove a Slávii TUKE. Okúsil aj legionársky chlebíček v českej Vlašimi.

Do tímu pribudli aj Artúr Beneš, Lukáš Micherda či mladý stopér Tomáš Majerník z Gerlachova, ako aj ďalší hráči.

Opora a kapitán klubu z Košíc smeruje o súťaž nižšie. Dôvodom bola zmena štatútu klubu
K zmene došlo aj na poste trénera. Na lavičku si sadne Peter Bašista (40), bývalý futbalista, ktorý okúsil aj najvyššiu súťaž. Počas kariéry pôsobil v kluboch Prešov, Ličartovce, Žilina, VSS Košice, Sparta Praha, Borčice, Polonia Bytom, Sabinov či Kendice. Bašista je držiteľom trénerskej licencie UEFA EAS.

Situáciu v klube hodnotí 20-ročný útočník Martin Pavúk takto: „Klub na čele s prezidentom Martinom Dupkalom urobil v zime výbornú robotu.

Mužstvo posilnili skúsení futbalisti so skúsenosťami z profesionálneho futbalu a klub zároveň dal príležitosť aj mladým hráčom, ktorí sa môžu v Kendiciach ďalej rozvíjať.“

Aj to naznačuje, že Slovan Kendice patrí popri Bardejove k najväčším ašpirantom na postup.

Rozhodnuté však ešte nie je ani na opačnom konci tabuľky. Posledné OŠK Pavlovce nad Uhom získali na jeseň len jeden bod. Nad nimi je však stále o čo bojovať.

Zostupom sú ohrozené FK Geča 73 (8 bodov), MFK Rožňava (9) a MFK Veľký Šariš (10). Kechnec má na konte 16 bodov, Rudňany 18 a Ľubotice 19 bodov. Ani tieto tímy však ešte nemôžu spať na vavrínoch.

Jarná časť súťaže tak sľubuje napínavé súboje nielen v boji o postup, ale aj o záchranu.

Každý bod môže mať v konečnom účtovaní veľkú cenu a fanúšikovia sa môžu tešiť na zaujímavé zápasy, v ktorých pôjde o veľa.

Už najbližšie kolá naznačia, kto bude mať najviac síl a kvality zvládnuť rozhodujúcu fázu IV. ligy.

Tabuľka IV. ligy Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
13
10
2
1
28:6
32
R
V
V
V
V
2
FK ČaňaFK ČaňaFK Čaňa
13
9
1
3
40:19
28
V
V
V
V
P
3
FK Slovan KendiceFK Slovan KendiceFK Slovan Kendice
13
8
3
2
36:20
27
V
P
V
R
V
4
FK GerlachovFK GerlachovFK Gerlachov
13
8
1
4
31:10
25
V
V
P
P
V
5
ŠK ZáhradnéŠK ZáhradnéŠK Záhradné
13
6
3
4
22:18
21
V
V
P
P
V
6
MŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK Medzilaborce
13
6
2
5
27:26
20
V
P
R
P
V
7
Futbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -Sobranecko
13
6
2
5
14:20
20
V
V
R
R
P
8
PWG Sokol ĽuboticePWG Sokol ĽuboticePWG Sokol Ľubotice
13
5
4
4
20:15
19
P
V
P
V
V
9
OŠK RudňanyOŠK RudňanyOŠK Rudňany
13
4
6
3
15:14
18
R
P
R
P
R
10
FK KechnecFK KechnecFK Kechnec
13
3
7
3
18:22
16
V
P
R
R
R
11
MFK Veľký ŠarišMFK Veľký ŠarišMFK Veľký Šariš
13
3
1
9
18:30
10
P
P
P
V
P
12
MFK RožňavaMFK RožňavaMFK Rožňava
13
2
3
8
11:30
9
P
P
R
P
R
13
FK Geča 73FK Geča 73FK Geča 73
13
2
2
9
9:24
8
P
P
R
V
P
14
OŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad Uhom
13
0
1
12
8:43
1
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

