ONLINE: FC Tatran Prešov - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (1. kolo)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 1. kola Niké ligy sezóny 2025/26 medzi Prešovom a Slovanom Bratislava.



FC TATRAN Prešov



Tatran je späť. Najstarší slovenský klub chýbal medzi elitou sedem rokov. Výstavba nového štadióna bola mimoriadne komplikovaná, no celý proces dospel do finále. Návratom Prešova do ligy sa očakáva prínos veľkého impulzu aj čo sa týka infraštruktúry. Zeleno-bieli zmenou súťaže vymenili v kádri až jedenásť hráčov. Nové posily prakticky nikomu nič nehovoria, čo bol zámer vedenia klubu, aby to mali súperi ťažké v rámci prípravy na zápas. V Prešove nechali pokope gro tímu, ktoré sa podieľalo na postupe. Súboj so Slovanom bol beznádejne vypredaný približne dve hodiny po spustení predaja vstupeniek. V sobotu večer sa tak bude hrať pred zrakmi 6500 divákov.



ŠK Slovan Bratislava



Slovan sa naladil na štart ligy vysokým triumfom v kvalifikácii 2. predkola Ligy majstrov. Doma deklasoval Zrinjski Mostar 4:0. Z tohto výsledku boli prekvapení aj samotní zástupcovia "belasých." Bratislavčania už teraz nastavili myseľ na súťaž. Uvedomujú si náročný začiatok na pôde prešovského nováčika.