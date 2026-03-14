ONLINE: FC Tatran Prešov - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 2. kolo)

Futbalisti FC Tatran Prešov a KFC Komárno dnes hrajú zápas 2. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - KFC Komárno dnes (Niké liga LIVE, skupina o udržanie sa, 2. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
14.03.2026 o 15:30
2. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Rozhodca: Ruc – Kuba, Vass..
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 2. kola skupiny o udržanie sa Niké ligy medzi Prešovom a Komárnom.
FC TATRAN Prešov
Prešovské turbulencie zdá sa postupne utíchajú. V klube nováčika najvyššej súťaže si veru nevybrali ideálne obdobie na problémy, keďže je dôležitá záchrana. Tatran zlyhal už v prvom nadstavbovom kole v Skalici, kde bol miestami lepší, no neefektívny. Prvého víťazstva sa dočkal pred tromi dňami. V semifinále Slovnaft Cupu vyhral 2:1 nad Liptovským Mikulášom a po 29 rokoch sa ocitol pred bránami finále. Dnes ho čaká Komárno, s ktorým sa pred necelým mesiacom rozišiel po remíze 1:1. V 95. minúte navyše VAR zrušil gól útočníkovi Barbosovi.
KFC Komárno
Komárňania v priebehu siedmich dní prakticky nemuseli nič meniť. Základnú časť uzavreli stretnutím proti Ružomberku, ktorý vzápätí vyzvali v nadstavbovej skupine. V prvom prípade videli diváci remízu 1:1, no následne sa prejavila efektivita tímu. Liptáci odchádzali domov s prehrou 0:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
15
4
4
50:31
49
V
V
R
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
23
13
7
3
41:21
46
V
R
V
R
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
11
7
5
45:28
40
P
R
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
23
11
3
9
47:31
36
P
V
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
23
8
5
10
33:39
29
P
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
23
8
3
12
37:42
27
V
V
R
V
V
2
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
23
6
7
10
27:34
25
V
R
R
R
P
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
23
6
7
10
24:37
25
P
R
R
P
V
4
AS TrenčínAS Trenčín
23
7
3
13
18:39
24
P
V
P
V
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
23
4
9
10
22:36
21
P
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK Skalica
23
4
7
12
21:35
19
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body