ONLINE: FC Tatran Prešov - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (4. kolo)

PREŠOV. Futbalisti FC Tatran Prešov a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas 4. kola Niké ligy.
Niké liga 2025/2026
16.08.2025 o 20:30
4. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
53' minúta
Prebiehajúci
Dunajská Streda
Prehľad
Rozhodca: Dohál – Ferenc, Kuba..
Prenos
53
Nehralo sa zhruba dve minúty. Šimko je v poriadku. Určite sa teší aj tréner Jaroslav Hynek, že nemusí nútene striedať.
51
Pomoc na ihrisku v tejto chvíli potrebuje domáci kapitán Šimko. Je to neďaleko pokutového územia zeleno-bielych.
50
Begala mohol lepšie riešiť situáciu, ktorá vznikla v strede poľa. Veril si však odkopom z prvej, ale vôbec nenašiel vpredu osamoteného Sagnu.
49
Prešov aj DAC vybehli do druhého polčasu bezo zmien v základných jedenástkach. Svoj pobyt na ihrisku chce nejakým bodom ozdobiť Sagna, ale nejde mu to.
48
Kotula sa snažil dostať pod veľký Ramadana, ktorý pracoval s loptou vo vlastných zadných radoch. Sýrčan mu nakoniec nepodľahol.
46
Sľubný úvod Prešova do druhej časti sa nekonal. Sagna prešiel pravou stranou, no neadresoval lepšiu loptu spoluhráčom vo vnútri pokutového územia.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne o 21:32.
Vyrovnaný zápas. Dunajská Streda však mala vyloženejšie šance, no v jednom prípade zažiaril brankár Bajza, v druhom boli nastrelené žrde.
45+1
Prvý polčas sa skončil.
45
Prvý polčas sa bude nadstavovať o 1 minútu.
44
Trusa v šprinte, no jednoznačne nemohol túto loptu zachytiť. Bajza pripravil Míku na prihrávku, Sipľak bojoval v strede poľa, ale bezvýsledne.
42
Prešovčania môžu byť spokojní. Pavol Bajza nehlási žiadne vážnejšie zranenie a je schopný pokračovať v hre. Doteraz bol jednoznačnou postavou Tatranu.
41
Bajza dobre načasoval výbeh zo svätyne. Pri svojej práci, keď zasahoval, utrpel menšie zranenie, na ktoré sa teraz prišli pozrieť členovia realizačného tímu.
40
Z uhla mali hostia z Dunajskej Stredy priamy kop. Jeho realizácia nebola najhoršia, no vo finále hlavičkoval Michal Sipľak.
39
Regáli použil ruky v súboji s Redzicom. Dohál tento stret videl a odpískal to.
37
Prešovský brankár Bajza s fantastickým zákrokom! Zvládol presun za delovkou Redzica k ľavej žrdi! Fanúšikovia teraz skandujú jeho meno!
36
Prešov neuspel z rohového kopu. Najbližšie k zakončeniu mal Landing Sagna. O sekundu skôr ale zareagoval brankár Filipe.
35
Len čo Bajza podržal Tatran, zeleno-bieli ihneď pohrozili! Filip Souček napriahol z dobrých 25 metrov, ale neumiestnil pokus pod brvno! Úradoval Filipe!
34
Opäť sa Prešov nedostal rýchlejšie smerom dopredu pre pokazenú, respektíve veľmi pomalú prihrávku.
32
Žrď! Pavol Bajza mal obrovské šťastie! Hodil sa k ľavej žrdi a môže ďakovať Bohu, že ju mal dobre postavenú! Smoliarom 32. minúty je Tuboly!
30
Do tridsiatej minúty gól nepadol. Patrik Šimko kvalitne centroval zľava. Sagna svoju výšku teraz nevyužil, Olejník hlavou namieril len nad bránu.
29
Šprint Gaguaho. Krok s ním držal Míka, no do vzduchu vyletela zástavka čiarového arbitra pre ofsajd hostí zo Žitného ostrova.
27
Štadión v Prešove ani nedýchal! Damir Redzic vycvičil obranu Prešova a parádne kopol pod brvno! Lenže lopta obtrela žrde a odrazila sa smerom von od čiary!
26
DAC mal štandardnú situáciu. Ramadan z pravej strany zatočil loptu priamo na bránku. Lopta dopadla presne na brankára Bajzu.
25
Sipľak s dlhým a zároveň náročným centrom, ktorý určený pre Regáliho. Ten však v behu narazil na urasteného Nemanića, a tak získal loptu gólman Filipe.
23
Gruberov center sprava bol prudký. Blaško sa ponáhľal k zadnej tyči prešovskej bránky, ale nedokázal s tým nič urobiť.
22
Hosťujúce zakončenie malo slušné parametre, ale chýbala mu presnosť.
21
Strela, ktorá nemohla vyrušiť brankára Dunajskej Stredy Filipeho. Hráči v žltých dresoch sú v tejto chvíli pred prešovskou šestnástkou.
20
Gruber sa pokúsil zmeniť výsledok. Hlavička v jeho podaní bola celkom fajn, no Bajza bol v tom čase práve pri ľavej žrdi, a tak tento pokus zneškodnil.
19
Sipľak tienil Redzica, na ktorého mieril vysoký center takmer cez celú dĺžku hracej plochy. Dunajská Streda sa v tomto okamihu dopredu nepozrela.
18
Prešov s dvomi hráčmi na trávniku. Na domácej polovici chvíľu ležal Olejník, na súperovej aj Sagna.
17
Diváci už cítili vytvorenie príležitosti. Olejník ťahal útok Tatranu po ľavej strane, vpravo bol v ponuke Landing Sagna, no ten sa k lopte nedostal po slabučkej nahrávke.
16
Príliš vysoká lopta Dunajskej Stredy a bez hráča pred bránkou. Brankár Bajza s jednoduchou prácou a loptou v náručí.
15
Souček po spolupráci s Olejníkom sa tlačil do výhodnej pozície na zakončenie. Jeho plány mu zmaril dobrou pozičnou hrou kapitán hostí Kačaraba.
14
Stanislav Olejník sa ocitol v celkom zaujímavej šanci neďaleko bieleho bodu. Nevyužil však vhodnú sekundu na presnú strelu.
13
Redzic s peknou "obaľovačkou" na zadnú žrď. Skôr to vyzeralo ako výzva pre spoluhráčov než pokus o prekvapenie Pavla Bajzu, ktorý drží loptu v rukách.
12
Bajzov výkop na Sipľaka znamenal len autové vhadzovanie pre DAC. Prešovský obranca sa následne gestom ospravedlnil kolegom v poli.
11
O slovo sa prihlásil hosťujúci útočník Gagua. Nemal však lepšie pripravenú loptu na pravačku, preto z vrchu šestnástky pálil nepresne.
10
Regáli vybehol vo vysokej rýchlosti za prihrávkou Kačarabu, ktorý to dával brankárovi Filipemu. Ten pri svojej výkope nezaváhal.
9
Štandardná situácia patrila Součekovi. V pokutovom území chcel úspešne zakončiť Olejník, no bol to zrazený pokus a nezmenilo to ani Sagna.
8
Pri stredovom kruhu fauloval Trusa. Smerom k nemu bol agresívnejší kapitán Prešova Patrik Šimko. Oboch si pozval na debatu rozhodca Dohál.
7
Šarišania trošku aktívnejší a majú viac z hry. Hostia narúšajú súhru súpera rôznymi spôsobmi. V tejto chvíli tam bol dobrý sklz pri postrannej čiare.
6
Zeleno-bieli ešte s jedným rohovým kopom a od tej istej zástavky na pravej strane. V tomto prípade naskakoval Olejník, ale z jeho hlavy išla nedôrazná koncovka.
5
Tatran Prešov vybojoval rohový kop. Tradične sa tejto štandardnej situácie ujal Sipľak. Tentoraz nenašiel Regáliho, pretože boxoval brankár Filipe.
4
Regáli s presnou prihrávkou na Sagnu. Senegalčan hľadal prvého voľného spoluhráča, ktorým bol Begala, ale nahrával mu takmer k stredovému kruhu. Bližšie nebol nikto v zelenom drese.
3
Prvýkrát sa pretláčal dopredu prešovský útočník Martin Regáli, ktorý reagoval na výzvu Sipľaka. Domáci tento náznak šance nedokončili. Zabral Trusa.
2
Dunajská Streda s prvým streleckým pokusom, ktorý však neohrozil bránku. Zakončenie letelo okolo pravej žrde.
1
Prešov bude rozohrávať od svojej bránky. Bajza rozbehol hru prihrávkou po zemi na Václava Míku, ale Tatran sa okamžite bráni.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 4. kola Niké ligy medzi Prešovom a Dunajskou Stredou.
FC TATRAN PREŠOV
Tatranu končí nepríjemný a náročný žreb. V hre je celkovo 12 bodov, Prešov však vydoloval len jeden proti ŠK Slovan Bratislava. Na štadiónoch v Žiline aj Trnave bol blízko, no v oboch prípadoch odchádzal smutný po zhodných tesných prehrách 0:1. Štadión Ladislava Pavloviča bude v sobotu vypredaný. Ľudia v meste sú hladní po ligovom futbale. Zeleno-bieli sú zatiaľ v tabuľke deviati.
DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA
Hostia zo Žitného ostrova neodohrali všetky doterajšie zápasy. Košice požiadali o odklad 2. kola, ktorý bude na programe v októbri. DAC sa tak dvakrát predstavil doma. Michalovce neporazil, pretože prišla remíza 1:1, neškodný Ružomberok zdolal 2:0 a je presne v strede tabuľky.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
1
0
5:2
7
V
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
6
AS TrenčínAS Trenčín
3
2
0
1
3:2
6
V
P
V
7
MFK SkalicaMFK Skalica
4
1
2
1
5:4
5
P
V
R
R
8
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
0
1
2
2:4
1
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
0
4
1:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body