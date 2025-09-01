Panika na futbalovom ihrisku. Hráčom na štadióne začali horieť šatne

PRAVENEC. Ťažký víkend má za sebou futbalový klub MTJ Pravenec.
Tesne pred zápasom siedmej ligy ObFZ Prievidza Pravenec – Nitrianske Sučany (1:1) začalo na miestnom štadióne horieť.
Všimol si dym
Pre problémy s elektroinštaláciou zhorela časť hospodárskej budovy, kde majú hráči šatne.
„Šatne nám skoro celé zhoreli. Našťastie išiel v sobotu ráno pán na prechádzku so psom a všimol si dym. Priestory boli zadymené, ale podarilo sa nám časť zachrániť,“ Sportnet informoval tajomník MTJ Pravenec Martin Grom.
Poplach bol vyhlásený pred siedmou ráno, na mieste zasahovali hasiči z Nitrianskeho Pravna.
„Našťastie to viac tlelo ako horelo. Elektroinštalácia nám však zhorela, preto nás museli odpojiť aj od ostatných sietí,“ dodal.
Prezliekali sa v inej dedine
Po chvíli prevzali velenie celej akcie hasiči z Prievidze, ktorí riadili práce na likvidácii požiaru. Tí oheň bez väčších problémov uhasili.
„Priestory sú zadymené, preto na štadióne bude musieť prebehnúť rekonštrukcia.
Tento týždeň začíname s brigádou, dole pôjdu stropy, aby sme mohli čím skôr sfunkčniť aspoň dve šatne,“ uviedol Grom.
Hoci v Pravenci prežili náročné chvíle, víkendový zápas napriek požiaru na budove odohrali. Remizovali v ňom s Nitrianskymi Sučanmi 1:1.
„Súper sa prezliekal v neďalekej obci Nitrianske Pravno a rozhodcovia na tenisových kurtoch.
Čo sa týka tréningov, zatiaľ sa budeme prezliekať vonku, no veríme, že sa rýchlo táto situácia vyrieši,“ uzavrel Grom s tým, že v najbližších dňoch príde na miesto aj človek z poisťovne, ktorá by mala škodu uhradiť.