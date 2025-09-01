    Panika na futbalovom ihrisku. Hráčom na štadióne začali horieť šatne

    Zásah hasičov.
    Zásah hasičov. (Autor: Hasiči Nitrianske Pravno)
    PRAVENEC. Ťažký víkend má za sebou futbalový klub MTJ Pravenec.

    Tesne pred zápasom siedmej ligy ObFZ Prievidza Pravenec – Nitrianske Sučany (1:1) začalo na miestnom štadióne horieť.

    Všimol si dym

    Pre problémy s elektroinštaláciou zhorela časť hospodárskej budovy, kde majú hráči šatne.

    „Šatne nám skoro celé zhoreli. Našťastie išiel v sobotu ráno pán na prechádzku so psom a všimol si dym. Priestory boli zadymené, ale podarilo sa nám časť zachrániť,“ Sportnet informoval tajomník MTJ Pravenec Martin Grom.

    Poplach bol vyhlásený pred siedmou ráno, na mieste zasahovali hasiči z Nitrianskeho Pravna.

    „Našťastie to viac tlelo ako horelo. Elektroinštalácia nám však zhorela, preto nás museli odpojiť aj od ostatných sietí,“ dodal.

    Prezliekali sa v inej dedine

    Po chvíli prevzali velenie celej akcie hasiči z Prievidze, ktorí riadili práce na likvidácii požiaru. Tí oheň bez väčších problémov uhasili.

    „Priestory sú zadymené, preto na štadióne bude musieť prebehnúť rekonštrukcia.

    Tento týždeň začíname s brigádou, dole pôjdu stropy, aby sme mohli čím skôr sfunkčniť aspoň dve šatne,“ uviedol Grom.

    Hoci v Pravenci prežili náročné chvíle, víkendový zápas napriek požiaru na budove odohrali. Remizovali v ňom s Nitrianskymi Sučanmi 1:1.

    „Súper sa prezliekal v neďalekej obci Nitrianske Pravno a rozhodcovia na tenisových kurtoch.

    Čo sa týka tréningov, zatiaľ sa budeme prezliekať vonku, no veríme, že sa rýchlo táto situácia vyrieši,“ uzavrel Grom s tým, že v najbližších dňoch príde na miesto aj človek z poisťovne, ktorá by mala škodu uhradiť.

    Tabuľa VII. ligy ObFZ Prievidza

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    TJ Dúbrava Rudnianska LehotaTJ Dúbrava Rudnianska LehotaTJ Dúbrava Rudnianska Lehota
    3
    3
    0
    0
    7:0
    9
    V
    V
    V
    2
    Mestský futbalový klub Baník HandlováMestský futbalový klub Baník HandlováMestský futbalový klub Baník Handlová
    3
    2
    0
    1
    10:10
    6
    P
    V
    V
    3
    FK TJ SkačanyFK TJ SkačanyFK TJ Skačany
    3
    2
    0
    1
    5:5
    6
    P
    V
    V
    4
    MTJ PravenecMTJ PravenecMTJ Pravenec
    3
    1
    2
    0
    7:5
    5
    R
    R
    V
    5
    TJ Slovan Nitrianske SučanyTJ Slovan Nitrianske SučanyTJ Slovan Nitrianske Sučany
    3
    1
    2
    0
    5:3
    5
    R
    V
    R
    6
    FK Hajskala RáztočnoFK Hajskala RáztočnoFK Hajskala Ráztočno
    3
    1
    1
    1
    5:5
    4
    V
    R
    P
    7
    TJ Družstevník Horná Nitra Nedožery-BrezanyTJ Družstevník Horná Nitra Nedožery-BrezanyTJ Družstevník Horná Nitra Nedožery-Brezany
    3
    1
    1
    1
    5:8
    4
    P
    R
    V
    8
    TJ Sokol BiskupiceTJ Sokol BiskupiceTJ Sokol Biskupice
    3
    1
    1
    1
    6:12
    4
    V
    P
    R
    9
    TJ Dynamo BystričanyTJ Dynamo BystričanyTJ Dynamo Bystričany
    3
    1
    0
    2
    4:4
    3
    V
    P
    P
    10
    TJ Slovan Zemianske KostoľanyTJ Slovan Zemianske KostoľanyTJ Slovan Zemianske Kostoľany
    3
    1
    0
    2
    7:7
    3
    V
    P
    P
    11
    OŠK PečeňanyOŠK PečeňanyOŠK Pečeňany
    3
    1
    0
    2
    6:6
    3
    V
    P
    P
    12
    TJ Družstevník Diviacka Nová VesTJ Družstevník Diviacka Nová VesTJ Družstevník Diviacka Nová Ves
    3
    1
    0
    2
    6:6
    3
    P
    P
    V
    13
    Telovýchovná jednota Opatovce nad NitrouTelovýchovná jednota Opatovce nad NitrouTelovýchovná jednota Opatovce nad Nitrou
    3
    1
    0
    2
    9:6
    3
    P
    V
    P
    14
    TJ Tatran Kamenec pod VtáčnikomTJ Tatran Kamenec pod VtáčnikomTJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom
    3
    0
    1
    2
    3:8
    1
    P
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

