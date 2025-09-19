ONLINE: MŠK Považská Bystrica - OFK Malženice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 9. kolo)

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Futbalisti MŠK Považská Bystrica a OFK Malženice dnes hrajú zápas 9. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: MŠK Považská Bystrica - OFK Malženice (II. liga, MONACObet liga, 9. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
19.09.2025 o 15:30
9. kolo
Považská Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Malženice
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 9. kola MONACObet ligy medzi mužstvami MŠK Považská Bystrica a OFK Dynamo Malženice.
Považská Bystrica sa po domácej víťaznej forme trápi, hoci proti favoritovi z Banskej Bystrice stratila bod až v nadstavenom čase. V poslednom domácom vystúpení si ho však na svoje konto pripísala, keď remizovala s Liptovským Mikulášom 2:2 po góloch Václava a Borisa.
Malženice sa nachádzajú na spodku tabuľky, keď zaznamenali jediné dve víťazstvá proti Púchovu (3:1) a Lehote pod Vtáčnikom (2:1). V poslednom kole však nestačili na Liptovský Mikuláš 1:2, keď prišli o bod v závere riadnej hracej doby.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
8
6
2
0
18:6
20
V
R
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
5
2
1
19:13
17
V
V
R
V
R
3
FC PetržalkaFC Petržalka
8
4
3
1
11:7
15
V
V
R
R
P
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
8
3
4
1
15:11
13
P
R
R
V
V
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
3
3
1
15:9
12
V
P
V
R
R
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
8
3
3
2
9:7
12
R
P
V
P
R
7
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
3
2
3
12:12
11
V
P
R
V
R
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
3
2
3
14:10
11
P
P
V
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
8:9
11
P
V
R
V
V
10
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
3
1
4
13:18
10
P
P
V
R
V
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
7
2
1
4
8:12
7
P
P
P
V
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
7
1
2
4
9:15
5
V
P
P
R
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
8
1
2
5
10:17
5
P
V
P
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
1
1
6
9:18
4
R
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body