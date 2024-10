Paniku zažíva často, duel v Porte označil za ideálnu šou. Ten Hag chválil svoje mužstvo

"Nič nie je ľahké, ale nie je to nič, z čoho by som mal panikáriť, pretože to so svojimi tímami počas sezón zažívam dosť často," konštatoval Holanďan.

Od jeho príchodu na lavičku nemali United ani jeden ideálny štart novej sezóny, pred dvoma rokmi prehrali tri zo siedmich zápasov, vlani tri z piatich. V tomto ročníku vyhrali len tri duely vo všetkých súťažiach.

V súboji s Portom to chvíľu vyzeralo na ich víťazstvo, do 27. minúty viedli o dva góly zásluhou Marcusa Rashforda a Rasmusa Höjlunda.