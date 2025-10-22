Hádzanie je jeho silná stránka, vraví tréner. Pope predviedol skvelú asistenciu

NEWCASTLE. Anglický futbalový brankár Nick Pope si v utorkovom zápase Ligy majstrov proti Benfice Lisabon (3:0) pripísal neobvyklú asistenciu.
Jeho rozohrávku rukou zužitkoval spoluhráč z Newcastlu United Harvey Barnes a zvýšil na 2:0 pre domácich.
Situácia sa udiala v 70. minúte. Pope rozohrával z hranice šestnástky a dlhým hodom našiel za polovicou ihriska nabiehajúceho Barnesa. Ten si poradil s brániacim hráčom a rozvlnil sieť strelou ku vzdialenejšej žrdi.
„Nie som si istý, či si za to môžem pripísať veľké zásluhy. Čo sa týka jeho rozohrávok, pracujeme s Nickom na určitých veciach.
Hádzanie lopty je jeho veľmi silná stránka. Vlastne na tom pracujeme, ale nepovedal by som, že sme pracovali nevyhnutne na tomto,“ uviedol tréner Newcastlu Eddie Howe podľa AP.
VIDEO: Zostrih zápasu Newcastlu - Benfica
V prvom polčase otvoril skóre Anthony Gordon. Striedajúci Barnes sa presadil po Popeovej asistencii a potom opäť v 83. minúte.
„Straky“ tak zvíťazili nad portugalským tímom 3:0 a po troch zápasoch ligovej fázy LM majú na konte šesť bodov.