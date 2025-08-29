ONLINE: FK Pohronie - Slávia TU Košice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 6. kolo)

POHRONIE. Futbalisti FK Pohronie a Slávia TU Košice dnes hrajú zápas 6. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: FK Pohronie - Slávia TU Košice (II. liga, MONACObet liga, 6. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
29.08.2025 o 18:00
6. kolo
Pohronie
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
TU Košice
Prehľad
Rozhodca: Dohál – Poruban, Tůma.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 6. kola MONACObet ligy medzi tímami FK Pohronie a Slávia TU Košice.
Pohronie je po piatich kolách aj vďaka momentálne najlepšej obrane v lige, keď inkasovalo len štyri góly, na piatom mieste so ziskom ôsmich bodov. Sezónu odštartovalo bezgólovou remízou s Malženicami, následne prehralo vo Zvolene 0:1. Odvtedy však neprehralo – doma zdolalo Žilinu B 4:1, v Šamoríne remizovalo 1:1 a naposledy si na domácom trávniku poradilo so Starou Ľubovňou 3:1. Pohronie tak doma v tejto sezóne ešte nenašlo premožiteľa.
Košice sú na tom v tabuľke podstatne horšie. Po piatich kolách figurujú na zostupovej 14. priečke s dvoma bodmi. Horšie sú na tom už len Púchov, ktorý má taktiež dva body, a posledná Lehota pod Vtáčnikom, ktorá zatiaľ nebodovala. Napriek tomu momentálne postavenie Košičanov v tabuľke podľa mňa úplne neodzrkadľuje ich výkony – v každom zápase, aj v prehratom, mohli kľudne bodovať. Na úvod podľahli v Banskej Bystrici domácej Dukle 0:2, pričom ešte v 87. minúte prehrávali len o gól. V Šamoríne stratili body v samom závere (1:2). Nasledovali dve remízy 1:1 – so Zlatými Moravcami a so Starou Ľubovňou. Naposledy v Liptovskom Mikuláši viedli už v 19. minúte 2:0, no po divokej gólovej prestrelke prehrali 3:5.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
5
4
1
0
10:5
13
V
V
V
R
V
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
5
3
2
0
12:6
11
V
V
R
V
R
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
5
3
1
1
13:9
10
V
R
P
V
V
4
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
5
2
3
0
11:6
9
V
R
R
R
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
5
2
2
1
8:4
8
V
R
V
P
R
6
FC PetržalkaFC Petržalka
5
2
2
1
7:5
8
R
P
V
V
R
7
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
5
2
2
1
8:6
8
P
R
V
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
5
2
1
2
6:6
7
V
V
R
P
P
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
2
1
2
10:11
7
R
V
P
P
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
5
2
1
2
7:7
7
P
V
P
V
R
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
5
2
1
2
8:9
7
V
R
P
V
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
1
2
2
4:5
5
P
P
V
R
R
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
5
1
1
3
4:9
4
P
P
R
P
V
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
5
0
2
3
6:11
2
P
R
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
5
0
2
3
7:13
2
P
P
R
P
R
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
5
0
0
5
5:14
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body