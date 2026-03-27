Pohronie sa vrátilo do boja o druhú priečku. Doma si poradilo s Púchovom

MONACObet liga - 22. kolo
FK Pohronie - MŠK Púchov 3:1 (2:0)
Góly: 16. Šubert, 19. Schirtladze, 70. Diviš - 88. Vavrík
Rozhodcovia: Malárik - Tůma, Uram
ŽK: Ivan - Martinek, Lacko
Diváci: 227
Futbalisti FK Pohronie zdolali MŠK Púchov 3:1 v piatkovom úvodnom stretnutí 22. kola MONACObet ligy na domácom trávniku v Žiari nad Hronom.
V priebežnej tabuľke sa posunuli na 4. priečku, hosťom patrí 13. pozícia.
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
21
15
3
3
44:20
48
P
P
V
P
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
21
10
6
5
42:37
36
V
P
V
V
R
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
21
10
6
5
46:36
36
R
V
P
V
P
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
22
9
8
5
39:24
35
V
R
R
V
P
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
21
9
7
5
32:26
34
V
V
R
R
R
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
21
9
4
8
32:30
31
V
V
V
R
P
7
FC PetržalkaFC Petržalka
21
8
6
7
29:23
30
V
R
R
R
V
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
21
8
5
8
24:24
29
P
P
V
V
R
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
21
8
4
9
29:35
28
P
R
R
V
V
10
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
21
6
6
9
32:37
24
R
V
V
P
V
11
MŠK PúchovMŠK Púchov
22
5
8
9
27:38
23
P
V
R
R
R
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
21
6
5
10
31:36
23
P
R
P
R
P
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
21
6
5
10
27:36
23
V
P
P
R
V
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
21
6
4
11
25:37
22
P
P
P
P
P
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
21
5
7
9
23:37
22
R
V
P
R
P
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
21
4
6
11
24:30
18
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body