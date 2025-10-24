Pohronie má výbornú formu. Považania boli zrelí na uterák už po polhodine

MONACObet liga - 14. kolo
FK Pohronie - MŠK Považská Bystrica 4:0 (3:0)
Góly: 14. a 51. Martinovič, 19. Hydara, 28. Špyrka
Rozhodcovia: Ziemba – Cisko, Maliňák.
BRATISLAVA. Futbalisti FK Pohronie zvíťazili v dueli 14. kola MONACObet ligy nad MŠK Považská Bystrica 4:0.
Pre domácich to bola tretia výhra v rade a naplno bodovali štvrtýkrát z uplynulých piatich zápasov. Hostia ukončili svoju trojzápasovú víťaznú sériu.
Tabuľka MONACObet ligy
Z
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
13
10
3
0
29:9
33
V
V
R
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
13
7
4
2
31:22
25
V
P
V
R
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
3
4
29:16
24
V
V
V
R
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
13
6
3
4
22:20
21
P
R
V
P
P
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
5
4
5
18:22
19
P
V
V
V
R
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
13
5
4
4
15:13
19
R
V
R
P
V
7
MFK ZvolenMFK Zvolen
13
5
4
4
19:16
19
P
V
P
P
V
8
FC PetržalkaFC Petržalka
13
5
3
5
17:13
18
P
P
P
P
V
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
13
5
2
6
22:23
17
V
P
R
V
P
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
13
4
3
6
21:23
15
V
P
P
R
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
4
3
6
15:21
15
P
P
V
V
P
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
13
4
2
7
19:26
14
R
V
V
P
V
13
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
4
2
7
17:25
14
P
P
R
V
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
13
3
5
5
19:25
14
V
P
R
R
V
15
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
13
3
4
6
13:19
13
P
R
P
P
P
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
13
2
3
8
14:27
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body