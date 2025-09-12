ONLINE: FK Pohronie - FC Petržalka dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 8. kolo)

POHRONIE. Futbalisti FK Pohronie a FC Petržalka dnes hrajú zápas 8. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
12.09.2025 o 17:00
8. kolo
Pohronie
0:1
(0:1)
30' minúta
Prebiehajúci
Petržalka
Prehľad
Góly: 1. Cruce-Corcy. Rozhodca: Vaňo – Košecký, Tůma.
Prenos
30
Sliacky skvele prenikal po ľavej strane, nedovoleným zákrokom si musel pomôcť Kuťka.
29
Khiminets posielal nebezpečný pas do vápna, lopta však našla len pripraveného brankára Halousku.
28
Pohronie o loptu na útočnej polovici prišlo a bol z toho nebezpečný protiútok, našťastie pre Pohronie sa Sliacky cez posledného domáceho obrancu nedostal.
27
Po útočnej snahe Cheprakova bude Pohronie zahrávať ďalší rohový kop.
26
Špyrka s nebezpečným zakončením a Halouska s ďalším fantastickým zákrokom! Ďalší roh pre Pohronie.
26
Pohronie na útočnej polovici, vhadzuje Cheprakov.
25
Kuťka si vypýtal útočný faul od Appiaha.
24
Špyrka poslal skvelý roh, ktorý našiel vo vápne hlavu Kuťku, ten však mieril nepresne.
23
Divišov center našiel Horváta, jeho zakončenie však stečoval Borquaye. Roh pre Pohronie.
23
Pohronie kombinuje na útočnej polovici.
22
Domaniský s riskantnou kľučkou na hosťujúceho útočníka, kľučka na Bačinského sa mu však podarila.
21
Striedanie v tíme FC Petržalka:
z ihriska odchádza Cruce-Corcy, prichádza Kapur.
z ihriska odchádza Cruce-Corcy, prichádza Kapur.
21
Kuťka s veľmi nepresným pokusom na Halousku.
20
Appiah s fantastickým prienikom po ľavej strane cez Kuťku. Cez Greška už však neprešiel.
18
Cruce-Corcy mieri do šatne, Petržalka tak momentálne hrá v 10. Uvidíme či ešte bude v zápase pokračovať alebo ho nahradí nejaký iný spoluhráč.
17
Ošetrovanie Cruce-Corcyho využívajú tímy na krátku občerstvovaciu prestávku.
16
Po vzájomnom kontakte zostáva na trávniku ležať strelec úvodného gólu Cruce-Corcy.
15
Borquaye so snahou vysunúť spoluhráča, tentokrát sa však Domaniskému vybehnúť podarilo.
14
Kuťka so snahou o rozbeh ďalšej útočnej akcie, skvele posunul na Diviša, jeho center však mieril len do rukavíc Halousku.
13
Domaniského neistý výbeh končí prvým rohovým kopom pre Petržalku.
12
Appiah a Hlavatý so skvelou kombináciou na vlastnej polovici, loptu majú na kopačkách stále hostia.
11
Diviš sa dostával do zaujímavej pozície, rozhodca však odpískal ofsajd.
11
Pohronie drží loptu na svojich kopačkách a presúva sa na útočnú polovicu.
10
Appiah s vysokým napádaním, snažil sa dostať Domaniského pod tlak a to sa mu aj podarilo. Domaniský následne prihral nepresne len na kopačky hráčov Petržalky.
9
Pohronie s ďalšou útočnou snahou, center Diviša hľadal v šestnástke spoluhráča Khiminetsa a nakoniec ho aj našiel. Ten hlavou zakončil, ale Halouska predviedol ďalší skvelý zákrok.
8
Pohronie so snahou o prienik na polovicu súpera.
7
Petržalka kombinuje na útočnej polovici.
6
Halouska s famóznym zákrokom po strele Šuberta. Roh pre Pohronie.
5
Pohronie zaskočené lacným gólom z prvej minúty.
4
Pohronie kombinuje na vlastnej polovici.
1
Petržalka dala gól!
Neuveriteľná chyba Greška! Jeho pokus o posunutie lopty späť na brankára Domaniského dopadol katastrofálne a NATHAN CRUCE-CORCY práve strelil asi svoj najľahší gól v celej kariére. Petržalka vedie 1:0!
Neuveriteľná chyba Greška! Jeho pokus o posunutie lopty späť na brankára Domaniského dopadol katastrofálne a NATHAN CRUCE-CORCY práve strelil asi svoj najľahší gól v celej kariére. Petržalka vedie 1:0!
1
O úvodný výkop zápasu sa postarali hráči Petržalky.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
FK POHRONIE: Domaniský – Kuťka, Greško, Cheprakov, Diviš, Khiminets, Ivan, Špyrka, Šubert, Hydara, Horvát
Náhradníci: Šemrinec – Martinović, Jobe, Jankovič, Buhaj, Rusnák, Khomych, Bachna, Port
Tréner: Erik Grendel
FC Petržalka: Halouska – Borquaye, Hlavatý, Deligiannis, Appiah, Cruce-Corcy, Bajtoš, Bačinský, Slouk, Sliacky, Konan
Náhradníci: Hudec – Bordáč, Sagan, Kapur, Obiora, Anh, Ďurdík, Gašparovič
Tréner: Ľuboš Reiter
Rozhodca: Vaňo – Košecký, Tůma.
FK POHRONIE: Domaniský – Kuťka, Greško, Cheprakov, Diviš, Khiminets, Ivan, Špyrka, Šubert, Hydara, Horvát
Náhradníci: Šemrinec – Martinović, Jobe, Jankovič, Buhaj, Rusnák, Khomych, Bachna, Port
Tréner: Erik Grendel
FC Petržalka: Halouska – Borquaye, Hlavatý, Deligiannis, Appiah, Cruce-Corcy, Bajtoš, Bačinský, Slouk, Sliacky, Konan
Náhradníci: Hudec – Bordáč, Sagan, Kapur, Obiora, Anh, Ďurdík, Gašparovič
Tréner: Ľuboš Reiter
Rozhodca: Vaňo – Košecký, Tůma.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 8. kola MONACObet ligy medzi FK Pohronie a FC Petržalka.
Pohronie je po ôsmich kolách na piatom mieste so ziskom 11 bodov (3 výhry, 2 remízy, 2 prehry). Naposledy vonku podľahlo Púchovu 1:3. V tíme má dvoch štvorgólových strelcov – Špyrku a Diviša, ktorí sa spolu s viacerými hráčmi delia o pozíciu druhého najlepšieho strelca súťaže za suverénnym Sylvestrom zo Zvolena. Ten má na konte už 10 presných zásahov.
Petržalka má o bod viac a patrí jej štvrtá priečka. Jej doterajšia bilancia je 4 výhry, 3 remízy a 1 prehra. V poslednom kole si doma poradila so Starou Ľubovňou 1:0. Petržalčania sa navyše spolu s Banskou Bystricou môžu pýšiť najlepšou obranou v lige – v ôsmich zápasoch inkasovali len 6 gólov.
Pohronie je po ôsmich kolách na piatom mieste so ziskom 11 bodov (3 výhry, 2 remízy, 2 prehry). Naposledy vonku podľahlo Púchovu 1:3. V tíme má dvoch štvorgólových strelcov – Špyrku a Diviša, ktorí sa spolu s viacerými hráčmi delia o pozíciu druhého najlepšieho strelca súťaže za suverénnym Sylvestrom zo Zvolena. Ten má na konte už 10 presných zásahov.
Petržalka má o bod viac a patrí jej štvrtá priečka. Jej doterajšia bilancia je 4 výhry, 3 remízy a 1 prehra. V poslednom kole si doma poradila so Starou Ľubovňou 1:0. Petržalčania sa navyše spolu s Banskou Bystricou môžu pýšiť najlepšou obranou v lige – v ôsmich zápasoch inkasovali len 6 gólov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
5
2
0
14:6
17
R
V
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
4
2
1
17:12
14
V
R
V
R
P
3
MFK ZvolenMFK Zvolen
7
3
4
0
14:8
13
R
R
V
V
R
4
FC PetržalkaFC Petržalka
7
3
3
1
9:6
12
V
R
R
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
7
3
2
2
13:8
11
P
V
V
R
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
3
2
2
8:7
11
V
R
V
V
R
7
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
7
3
2
2
9:7
11
P
V
P
R
V
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
1
3
13:14
10
P
V
R
V
P
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
2
3
1
12:8
9
P
V
R
R
R
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
7
2
2
3
10:12
8
P
R
V
R
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
7:10
7
P
P
V
P
V
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
7
1
2
4
10:15
5
V
P
P
P
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
7
1
0
6
9:18
3
V
P
P
P
P
16
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
6
0
2
4
7:15
2
P
P
R
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body