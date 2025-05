ONLINE: FK Pohronie - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 26. kolo)

Dnes je na programe posledné 26. kolo MONACObet ligy, ktoré definitívne rozhodne o zostupujúcom do tretej ligy. Opačným smerom, teda do Niké ligy už má istý postup Prešov a do baráže o postup postúpili Zlaté Moravce.



Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu v ktorom Pohronie hostí Liptovský Mikuláš. Duel sa začína o 17:00.



Pohronie je aktuálne tretie od konca, na konte má 25 bodov, no nič nemá isté. Nastúpi proti silnému súperovi ktorý sa nachádza na 3. priečke so 45 bodmi.



V minulom kole Pohronie prehralo na ihrisku P. Bystrice 1:3, Liptáci podľahli Žiline B taktiež 1:3.