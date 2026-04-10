Pohronie mohlo ísť na druhé miesto. Doma totálne nezvládlo prvé minúty

Futbalisti FK Baník Lehota pod Vtáčnikom oslavujú gól (Autor: FB/FK Baník Lehota pod Vtáčnikom)
TASR|10. apr 2026 o 19:38
Už v 4. minúte prehrávali domáci o dva góly.

MONACObet liga - 24. kolo

FK Pohronie - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 1:2 (0:2)

Góly: 90. Kambi - 2. Dmitrovič, 4. Horvát

Rozhodovali: Benedik - Vass, Capik

ŽK: Kpozo, Port, Jobe - Dmitrovič, Ovšonka, Stareček, Hodúr, Šmatlák

Diváci: 353

Futbalisti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom zvíťazili v zápase 24. kola MONACObet ligy na ihrisku Pohronia 2:1.

O dôležitých troch bodoch v boji o záchranu rozhodli už v úvode, keď sa v 2. a 4. minúte presadili Nicholas Dmitrovič a Adam Horvát.

Hostia sa v tabuľke posunuli na deviate miesto so štvorbodovým náskokom na pásmo zostupu, Pohronie je šieste.

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
23
16
4
3
49:22
52
V
R
P
P
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
23
10
7
6
43:40
37
R
P
V
P
V
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
23
10
7
6
46:37
37
P
R
R
V
P
4
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
23
9
9
5
33:27
36
R
R
V
V
R
5
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
23
10
6
7
36:23
36
V
V
V
R
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
24
9
8
7
40:29
35
P
P
V
R
R
7
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
23
10
5
8
33:30
35
V
R
V
V
V
8
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
23
9
5
9
26:27
32
P
V
P
P
V
9
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
24
8
5
11
31:39
29
V
P
V
V
P
10
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
8
4
11
31:41
28
P
P
P
R
R
11
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
23
7
5
11
30:38
26
R
V
P
P
P
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
23
7
5
11
33:37
26
V
P
P
R
P
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
6
8
9
27:39
26
R
V
R
V
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
23
6
7
10
32:41
25
R
P
R
V
V
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
23
5
9
9
27:38
24
R
P
V
R
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
23
5
6
12
26:35
21
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

