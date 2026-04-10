ONLINE: FK Pohronie - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 24. kolo)

Futbalisti FK Pohronie a OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes hrajú zápas 24. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
10.04.2026 o 17:00
24. kolo
Pohronie
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lehota pod Vtáčnikom
Rozhodca: Benedik – Vass, Capik.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu 24. kola MONACObet ligy medzi FK Pohronie a OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Pohronie je na 6. mieste tabuľky so ziskom 35 bodov a je tak spoločne s Malženicami, Zvolenom, Petržalkou, Liptovským Mikulášom a Zlatými Moravcami v hre o baráž o postup do najvyššej súťaže. Na druhú pozíciu, ktorá ju zaručuje a momentálne patrí Zlatým Moravciam strácajú zverenci Erika Grendela len 2 body. Naposledy prehrali v Petržalke 0:3.
Lehota pod Vtáčnikom je na tom presne opačne a namiesto postupu vyššie sa bude snažiť v tejto lige udržať. Momentálne je s 26 bodmi dvanásta a na prvú zostupujúcu pozíciu, ktorá momentálne patrí Slávii TU Košice má len jednobodový náskok. Naposledy doma podľahla poslednej Starej Ľubovni 1:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v septembri minulého roka. Vtedy sa po gólovej prestrelke z víťazstva 4:3 tešili hráči Lehoty pod Vtáčnikom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
23
16
4
3
49:22
52
V
R
P
P
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
23
10
7
6
43:40
37
R
P
V
P
V
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
23
10
7
6
46:37
37
P
R
R
V
P
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
23
9
9
5
33:27
36
R
R
V
V
R
5
FC PetržalkaFC Petržalka
23
10
6
7
36:23
36
V
V
V
R
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
23
9
8
6
39:27
35
P
V
R
R
V
7
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
23
10
5
8
33:30
35
V
R
V
V
V
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
23
9
5
9
26:27
32
P
V
P
P
V
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
8
4
11
31:41
28
P
P
P
R
R
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
23
7
5
11
30:38
26
R
V
P
P
P
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
23
7
5
11
29:38
26
P
V
V
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
6
8
9
27:39
26
R
V
R
V
P
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
23
7
5
11
33:37
26
V
P
P
R
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
23
6
7
10
32:41
25
R
P
R
V
V
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
23
5
9
9
27:38
24
R
P
V
R
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
23
5
6
12
26:35
21
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body