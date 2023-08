Podbrezová zvíťazila aj v treťom zápase sezóny, kouč Skuhravý si triumf veľmi cení

„V minulej sezóne by sme takýto zápas remizovali a možno aj prehrali. V úvode sme dali gól, dostali sa do euforickej situácie, ale dostali sme sa aj do situácie, keď nevieme dať druhý gól a to nás sprevádzalo až do konca zápasu,“ povedal podľa klubového webu 48-ročný český tréner.

Niekdajší obranca, ktorý najväčšiu časť kariéry strávil v FK Jablonec, tvrdí, že sobotňajší duel bol možno ešte o čosi dôležitejší ako úvodný zápas sezóny v Banskej Bystrici, v ktorom Podbrezovčania zvíťazili vysoko 4:1.

„Herne sa nám úplne nedarilo, ale vytvorili sme si šance, ktoré by sme možno inokedy premenili.

O to viac si cením dnešné víťazstvo a som rád, že máme pokoj do zápasu v Trnave, kam pôjdeme v pozícií favorita,“ dodal bratranec legendárneho útočníka československej reprezentácie Tomáša Skuhravého.