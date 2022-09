Podbrezová pokračuje v skvelej sérii, poradila si aj s Trenčínom

Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "Polčasy boli rozdielne, ale príčinou toho sme boli my. Víťazstvo si vážim, lebo sa dostávame do fáze, kedy sú očakávania a mentálny tlak na hráčov sú abnormálne S tým všetkým sa musíme naučiť žiť a hrať. My sme prvý polčas zvládli dobre do 35. minúty, nechcem hovoriť do stavu 2:0, lebo zápas mohol byť rozhodnutý.

A potom sa dejú dve veci, buď to skúsene uhráte, rozprihrávate súpera, alebo máte hektiku, idete na dlhšie prihrávky a chcete všetko riešiť rýchlo. A to sa stalo nám. Trenčania majú skvelú dynamiku, ale nepustili sme ich do žiadnej vyloženej šance, čo je v tejto fáze kľúčom k úspechu, teda že mužstvo je pracovité. Vážim si tohto víťazstva, je pre nás dôležité a cenné."

Marián Zimen, tréner Trenčína: "Odohrali sme dva rozdielne polčasy. Prvý nám nevyšiel, inkasovali sme prvý gól, keď nám nevyšiel zámer, mali sme loptu v držaní, zakladali útok. Snažili sme sa súperovi vyrovnať v súbojoch a agresivite, ale neurobili sme v týchto činnostiach taký progres, aký si predstavujeme. Inkasovali sme napokon aj druhý gól a polčas skončil 2:0 pre Podbrezovú.

V druhom polčase sme sa snažili hrať náš spôsob hry, vytvárať si šance. V určitých úsekoch hry sme boli dominantnejší, ale chýba nám väčšia pohoda a sebavedomie, aby sme niektoré situácie lepšie riešili. Odchádzame tak z Podbrezovej bez bodu naprázdno. Domácim gratulujem k víťazstvu."