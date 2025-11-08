Čakanie Skaličanov na ligové víťazstvo trvá už šesť kôl. Neuspeli ani na pôde Podbrezovej

Niké liga - 14. kolo
Podbrezová - Skalica 2:0 (0:0)
Góly: 65. Markovic (Mielke), 79. Kováčik
ČK: 88. Gaži (SKA)
ŽK: Mielke, Luka – Podhorin, Junas
Rozhodcovia: Malárik – Bednár, Halíček
Diváci: 502
Podbrezová: Jurička – Mielke, Luka, Markovič – Kováčik, Chyla (69. Deml), Štefánik (81. Paraj), Sanusi – Galčík (85. Hakobyan), Šiler (81. Havrylenko), Marcin (69. Palumets)
Skalica: Junas – L. Šimko (72. Smejkal), Šuver (82. Suľa), Podhorin, Gaži – Mášik, Bariš – Daniel, Ravas (46. Černek), Morong (58. Seitz) – Švec (58. Fábry)
PODBREZOVÁ. Futbalisti Podbrezovej v 14. kole futbalovej Niké ligy zdolali na svojom ihrisku Skalicu 2:0 a potvrdili úlohu mierneho favorita. Hostia nevyhrali šiesty ligový duel v sérii a sú na predposlednej priečke tabuľky.
V prvom polčase mali domáci prevahu, v úvode nevyužil šancu Galčík a chybu brankára Junasa nepotrestal neskôr ani Šiler.
Po zmene strán sa obraz hry nezmenil, domáci využili prevahu po centri Mielkeho a hlavičke Markoviča, ktorý zaknihoval prvý ligový gól.
Druhý presný zásah zabezpečil po strele Silera z dorážky Kováčik. Skaličania sa na odpoveď už v závere nezmohli, duel dohrali bez vylúčeného Gažiho.
Hlasy po zápase
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Ťažký a dôležitý zápas. Skalica hrala posledné zápasy dobre. Som veľmi spokojný s výsledkom. Boli sme lepším mužstvom. V prvom polčase sme nevyužili dve šance, mali sme ho pod kontrolou. V kabíne cez prestávku som cítil, že to môžeme v druhom polčase zlomiť na našu stranu. Ujali sme sa napokon vedenia gólom obrancu a rozhodujúci momentom bol gól na 2:0. Som rád, že sme to zvládli. Mrzí ma, že sme neotvorili skóre trošku skôr a neurobili sme si zápas ľahší. Som rád aj za nulu, lebo dostávame veľký počet gólov. Venovali sme tomu dosť úsilia cez týždeň, aby sme boli v defenzíve lepší.“
David Oulehla, tréner Skalice: „Nie som spokojný. Veril som, že nadviažeme na posledné zápasy výkonom, ale nepotvrdilo sa to. V prvom polčase sme boli statickí, ale vychádzala nám taktika, súper sa nedostával do šancí. My sme však neboli nebezpeční, boli sme dosť nepresní. Domáci boli v kombinácii kvalitnejší v hre s loptou. Vstup do druhého polčasu sa nám nevydaril, prepadli sme pri prvom góle po centri, výkon nebol ideálny. Inkasovaný gól sme si zaslúžili, Podbrezová bola lepšia. Po striedaniach sme sa trošku zdvihli, mohli sme vyrovnať, no nestalo sa. My sme to už museli otvoriť a súper strelil aj druhý gól. Nepodali sme dobrý výkon. Boli tam aj inkriminované momenty, na ktoré sa musím pozrieť v televízii.“