Čakanie Skaličanov na ligové víťazstvo trvá už šesť kôl. Neuspeli ani na pôde Podbrezovej

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová.
Futbalisti FK Železiarne Podbrezová. (Autor: Facebook/FK Železiarne Podbrezová)
Sportnet, TASR|8. nov 2025 o 17:24
Hostia navyše dohrávali zápas v početnej nevýhode.

Niké liga - 14. kolo

Podbrezová - Skalica 2:0 (0:0)

Góly: 65. Markovic (Mielke), 79. Kováčik

ČK: 88. Gaži (SKA)

ŽK: Mielke, Luka – Podhorin, Junas

Rozhodcovia: Malárik – Bednár, Halíček

Diváci: 502

Podbrezová: Jurička – Mielke, Luka, Markovič – Kováčik, Chyla (69. Deml), Štefánik (81. Paraj), Sanusi – Galčík (85. Hakobyan), Šiler (81. Havrylenko), Marcin (69. Palumets)

Skalica:  Junas – L. Šimko (72. Smejkal), Šuver (82. Suľa), Podhorin, Gaži – Mášik, Bariš – Daniel, Ravas (46. Černek), Morong (58. Seitz) – Švec (58. Fábry)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

PODBREZOVÁ. Futbalisti Podbrezovej v 14. kole futbalovej Niké ligy zdolali na svojom ihrisku Skalicu 2:0 a potvrdili úlohu mierneho favorita. Hostia nevyhrali šiesty ligový duel v sérii a sú na predposlednej priečke tabuľky.

V prvom polčase mali domáci prevahu, v úvode nevyužil šancu Galčík a chybu brankára Junasa nepotrestal neskôr ani Šiler.

Po zmene strán sa obraz hry nezmenil, domáci využili prevahu po centri Mielkeho a hlavičke Markoviča, ktorý zaknihoval prvý ligový gól.

Druhý presný zásah zabezpečil po strele Silera z dorážky Kováčik. Skaličania sa na odpoveď už v závere nezmohli, duel dohrali bez vylúčeného Gažiho.

Hlasy po zápase

Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Ťažký a dôležitý zápas. Skalica hrala posledné zápasy dobre. Som veľmi spokojný s výsledkom. Boli sme lepším mužstvom. V prvom polčase sme nevyužili dve šance, mali sme ho pod kontrolou. V kabíne cez prestávku som cítil, že to môžeme v druhom polčase zlomiť na našu stranu. Ujali sme sa napokon vedenia gólom obrancu a rozhodujúci momentom bol gól na 2:0. Som rád, že sme to zvládli. Mrzí ma, že sme neotvorili skóre trošku skôr a neurobili sme si zápas ľahší. Som rád aj za nulu, lebo dostávame veľký počet gólov. Venovali sme tomu dosť úsilia cez týždeň, aby sme boli v defenzíve lepší.“

David Oulehla, tréner Skalice: „Nie som spokojný. Veril som, že nadviažeme na posledné zápasy výkonom, ale nepotvrdilo sa to. V prvom polčase sme boli statickí, ale vychádzala nám taktika, súper sa nedostával do šancí. My sme však neboli nebezpeční, boli sme dosť nepresní. Domáci boli v kombinácii kvalitnejší v hre s loptou. Vstup do druhého polčasu sa nám nevydaril, prepadli sme pri prvom góle po centri, výkon nebol ideálny. Inkasovaný gól sme si zaslúžili, Podbrezová bola lepšia. Po striedaniach sme sa trošku zdvihli, mohli sme vyrovnať, no nestalo sa. My sme to už museli otvoriť a súper strelil aj druhý gól. Nepodali sme dobrý výkon. Boli tam aj inkriminované momenty, na ktoré sa musím pozrieť v televízii.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
8
4
1
33:17
28
V
V
V
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
7
2
3
23:11
23
V
V
R
P
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
5
4
4
21:19
19
R
P
P
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
5
1
8
13:24
16
V
P
P
R
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
4
3
6
15:21
15
R
P
V
V
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
6
6
12:20
12
P
R
P
R
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
2
6
5
14:21
12
P
V
R
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

