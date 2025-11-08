ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (14. kolo)

PODBREZOVÁ. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a MFK Skalica dnes hrajú zápas 14. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - MFK Skalica dnes (Niké Liga LIVE, 14. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
08.11.2025 o 15:30
14. kolo
Podbrezová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Rozhodca: Malárik – Bednár, Halíček..
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 14. kola Niké ligy medzi Podbrezovou a Skalicou.
FK Železiarne Podbrezová
Podbrezová po remíze v Prešove a víťazstve v Košiciach sľubne pokračovala v domácom zápase proti Slovanu Bratislava. Šiler potvrdil, že je vo forme a otváral skóre už po piatich minútach hry. Lenže majster prepol na vyšší stupeň a výsledok na 3:1 otočil ešte počas prvého polčasu. Tento náskok si udržal do konca duelu. Dnes by to mala byť záležitosť domácich železiarov.
MFK Skalica
Skalica prakticky predvádza to, čo každý rok. Začne nádejne, no potom padne do podpriemeru, z ktorého nevie nájsť východisko. Záhoráci cez uplynulý víkend uhrali šťastnú remízu s Ružomberkom. Gól Liptákov nebol platný pre ofsajd. Smutné je, že na štadión prišlo len 473 divákov.
FK Železiarne Podbrezová
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
8
4
1
33:17
28
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
7
4
2
26:12
25
V
V
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
7
2
3
23:11
23
V
V
R
P
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
5
4
4
21:19
19
R
P
P
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
4
3
5
19:23
15
P
V
R
P
V
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
4
3
6
15:21
15
R
P
V
V
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
13
4
1
8
11:24
13
P
P
R
P
P
9
MFK SkalicaMFK Skalica
13
2
6
5
12:18
12
R
P
R
R
P
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
12
3
3
6
13:18
12
R
R
P
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
2
6
5
14:21
12
P
V
R
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
13
2
1
10
18:32
7
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body