Podbrezová vyhrala generálku, Ružomberok zaváhal. Slovenské kluby si preverili formu pred sezónou

Hráči FK Železiarne Podbrezová
Hráči FK Železiarne Podbrezová (Autor: Facebook/FK Železiarne Podbrezová)
TASR|18. júl 2026 o 14:21
ShareTweet0

Slovenské ligové kluby absolvovali pred novou sezónou prípravné zápasy.

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili v generálke na novú sezónu Niké ligy nad druholigovým Tatranom Liptovský Mikuláš 3:2.

Dva góly domácich strelil Radek Šiler. V ďalšom sobotňajšom prípravnom stretnutí hráči Ružomberka prehrali v rakúskom Hellmonsödte s českým tímom FK Teplice 0:3.

Prípravné zápasy - sobota, 18. júl

MFK Ružomberok – FK Teplice 0:3 (0:1)

Góly: 39. Riznič, 50. Pulkrab, 64. Krejčí

FK Železiarne Podbrezová – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:2 (1:2)

Góly: 24. a 85. Šiler, 83. Chiminec - 20. Daneji, 39. Gladiš

Slovensko

    Hráči FK Železiarne Podbrezová
    Hráči FK Železiarne Podbrezová
    Podbrezová vyhrala generálku, Ružomberok zaváhal. Slovenské kluby si preverili formu pred sezónou
    dnes 14:21
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Podbrezová vyhrala generálku, Ružomberok zaváhal. Slovenské kluby si preverili formu pred sezónou