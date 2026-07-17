Trenčín si vyhliadol mládežníka Atlética. Do Podbrezovej mieri africký reprezentant

Futbalový klub AS Trenčín posilnil španielsky stredopoliar Pablo González Juárez. Tridsaťtriročný hráč podpísal s účastníkom Niké ligy ročný kontrakt a stal sa historicky prvým Španielom v drese klubu spod Čákovho hradu.
González je odchovanec Almunécaru, mládežnícke roky strávil v akadémiách Atletica Madrid a Villarrealu.
V drese „žltej ponorky“ debutoval aj v najvyššej španielskej súťaži. Neskôr pôsobil v kluboch Toledo, Granada, Huesca a Salamanca, následne hrával v Česku za Duklu Praha, Sigmu Olomouc a Zlín.
Krátko si zahral aj za izraelský Hapoel Tel Aviv, naposledy obliekal dres cyperského Ethnikosu Achna, za ktorý v 53 ligových zápasoch strelil deväť gólov.
„Som veľmi šťastný, že som mohol podpísať zmluvu s AS Trenčín. Našiel som tu výborné podmienky a ľudia v klube sú veľmi priateľskí. Mesto na mňa urobilo veľký dojem.
Proti Trenčínu som asi pred štyrmi rokmi nastúpil v príprave ešte ako hráč Sigmy Olomouc. Už vtedy ma zaujal jeho futbalový štýl.
Verím, že svojimi výkonmi pomôžem spoluhráčom aj celému tímu napredovať a spoločne dosiahneme čo najlepšie výsledky,“ uviedol González pre klubový web.
Novou posilou FK Železiarne Podbrezová sa stal gambijský futbalista Saibo Saidy. Dvadsaťročný ľavý obranca prestúpil do klubu z fínskeho Mikkelin Palloilijat.
Saidy je mládežnícky reprezentant Gambie. Futbalovo vyrastal v kluboch Wagadu FC, Medical FC a Bombada FC.
V jarnej časti druhej najvyššej fínskej súťaže nastúpil za Mikkelin Palloilijat v desiatich stretnutiach a strelil štyri góly.
„Ide o rýchlostne veľmi dobre pripraveného ľavonohého hráča, ktorý môže nastupovať aj na poste ľavého stopéra či ľavého wingbeka. Myslím si, že má veľký potenciál.
Za krátky čas v Európe sa dokázal presadzovať vo Fínsku aj gólovo, preto verím, že jeho progres bude pokračovať a stane sa pevnou súčasťou nášho tímu,“ uviedol generálny manažér Miroslav Poliaček pre oficiálnu klubovú stránku.