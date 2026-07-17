Trenčín si vyhliadol mládežníka Atlética. Do Podbrezovej mieri africký reprezentant

Futbalisti AS Trenčín.
Futbalisti AS Trenčín. (Autor: Facebook/AS Trenčín)
TASR|17. júl 2026 o 19:07
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Krátko si zahral aj za izraelský Hapoel Tel Aviv.

Futbalový klub AS Trenčín posilnil španielsky stredopoliar Pablo González Juárez. Tridsaťtriročný hráč podpísal s účastníkom Niké ligy ročný kontrakt a stal sa historicky prvým Španielom v drese klubu spod Čákovho hradu.

González je odchovanec Almunécaru, mládežnícke roky strávil v akadémiách Atletica Madrid a Villarrealu.

V drese „žltej ponorky“ debutoval aj v najvyššej španielskej súťaži. Neskôr pôsobil v kluboch Toledo, Granada, Huesca a Salamanca, následne hrával v Česku za Duklu Praha, Sigmu Olomouc a Zlín.

Krátko si zahral aj za izraelský Hapoel Tel Aviv, naposledy obliekal dres cyperského Ethnikosu Achna, za ktorý v 53 ligových zápasoch strelil deväť gólov.

„Som veľmi šťastný, že som mohol podpísať zmluvu s AS Trenčín. Našiel som tu výborné podmienky a ľudia v klube sú veľmi priateľskí. Mesto na mňa urobilo veľký dojem.

Proti Trenčínu som asi pred štyrmi rokmi nastúpil v príprave ešte ako hráč Sigmy Olomouc. Už vtedy ma zaujal jeho futbalový štýl.

Verím, že svojimi výkonmi pomôžem spoluhráčom aj celému tímu napredovať a spoločne dosiahneme čo najlepšie výsledky,“ uviedol González pre klubový web.

Novou posilou FK Železiarne Podbrezová sa stal gambijský futbalista Saibo Saidy. Dvadsaťročný ľavý obranca prestúpil do klubu z fínskeho Mikkelin Palloilijat.

Saidy je mládežnícky reprezentant Gambie. Futbalovo vyrastal v kluboch Wagadu FC, Medical FC a Bombada FC.

V jarnej časti druhej najvyššej fínskej súťaže nastúpil za Mikkelin Palloilijat v desiatich stretnutiach a strelil štyri góly.

„Ide o rýchlostne veľmi dobre pripraveného ľavonohého hráča, ktorý môže nastupovať aj na poste ľavého stopéra či ľavého wingbeka. Myslím si, že má veľký potenciál.

Za krátky čas v Európe sa dokázal presadzovať vo Fínsku aj gólovo, preto verím, že jeho progres bude pokračovať a stane sa pevnou súčasťou nášho tímu,“ uviedol generálny manažér Miroslav Poliaček pre oficiálnu klubovú stránku.

Slovensko

    Futbalisti AS Trenčín.
    Futbalisti AS Trenčín.
    Trenčín si vyhliadol mládežníka Atlética. Do Podbrezovej mieri africký reprezentant
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