ONLINE: FC DAC 1904 Dunajská Streda - Bolton Wanderers FC dnes, prípravný zápas LIVE

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda a Bolton Wanderers FC hrajú dnes prípravný zápas pred novou sezónou.
Duel sa odohrá v MOL Aréne v Dunajskej strede.
Kde sledovať prípravný zápas v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC DAC 1904 Dunajská Streda - Bolton Wanderers FC dnes (futbal, prípravný zápas, výsledok, piatok, NAŽIVO)
Prípravný zápas 2026/2027
17.07.2026 o 18:30
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Bolton
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z prípravného zápasu medzi DAC 1904 Dunajská Streda a Bolton Wanderers FC.
Dunajská Streda má za sebou už 6 prípravných zápasov. Prípravu začala prehrou 2:3 so Šamorínom. Následne zdolala Bačku Topolu a Csíkseredu 2:1. Začiatkom júla prišli remízy s Widzewom Lodz a Austriou Viedeň. Naposledy prehrala s Hapoelom Tel Aviv 0:1.
Bolton Wanderers naopak svoju prípravu ešte len začína. Tento anglický tím sa v minulej sezóne predstavil v tretej anglickej lige z ktorej, ale cez play-off dokázal postúpiť do druhej a v tejto sezóne ho tak uvidíme v Championship. Dnes tak nastúpi na svoj prvý prípravný zápas.
Pre tieto tímy pôjde pochopiteľne o prvý vzájomný zápas. Využije DAC výhodu rozohranosti a taktiež aj domáceho prostredia alebo bude úspešnejší celok z Anglicka?
Dunajská Streda má za sebou už 6 prípravných zápasov. Prípravu začala prehrou 2:3 so Šamorínom. Následne zdolala Bačku Topolu a Csíkseredu 2:1. Začiatkom júla prišli remízy s Widzewom Lodz a Austriou Viedeň. Naposledy prehrala s Hapoelom Tel Aviv 0:1.
Bolton Wanderers naopak svoju prípravu ešte len začína. Tento anglický tím sa v minulej sezóne predstavil v tretej anglickej lige z ktorej, ale cez play-off dokázal postúpiť do druhej a v tejto sezóne ho tak uvidíme v Championship. Dnes tak nastúpi na svoj prvý prípravný zápas.
Pre tieto tímy pôjde pochopiteľne o prvý vzájomný zápas. Využije DAC výhodu rozohranosti a taktiež aj domáceho prostredia alebo bude úspešnejší celok z Anglicka?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.