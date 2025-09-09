Ponuky sa množili a tlak rástol. Podbrezová potvrdila odchod ofenzívnej opory

Daniel Smékal v drese Podbrezovej
Daniel Smékal v drese Podbrezovej (Autor: TASR)
TASR|9. sep 2025 o 09:03
ShareTweet0

V 40 zápasoch nastrieľal 15 gólov.

PODBREZOVÁ. Český útočník Daniel Smékal opustil káder futbalistov FK Železiarne Podbrezová. Účastník Niké ligy potvrdil jeho prestup do Pardubíc.

Dvadsaťtriročný hráč odohral za Podbrezovú 40 zápasov, v ktorých strelil 15 gólov a pripísal si 8 asistencii.

„Počas leta aj pred polrokom sme mali veľa ponúk na neho a tlak zo strany záujmu o jeho služby postupne rástol. Daniel prejavil túžbu posunúť sa do lepšej ligy a preto sme sa rozhodli ho uvoľniť. Chcem mu poďakovať za všetko, čo pre náš klub urobil a zároveň mu prajem veľa úspechov v jeho novom pôsobisku.

Samozrejme, s odchodom Daniela odchádza aj časť našej produktivity. Verím, že hráči v našom kádri dokážu túto stratu vyrovnať, a že sa s jeho odchodom úspešne vysporiadame,“ povedal pre klubový web Miroslav Poliaček, generálny manažér tímu z Podbrezovej.

„Pre Pardubice som sa rozhodol aj preto, že to bola ponuka z Česka. Mám to kúsok domov, čo je pre mňa len plus. Páčia sa mi tiež ambície, ktoré tu sú. Som príjemne prekvapený z toho, ako na mňa miestne prostredie pôsobí.

Chcem pomôcť tímu k čo najlepším výsledkom. Verím, že budem pre tím platný hlavne gólmi, ktoré sa od útočníkov očakávajú,“ uviedol Smékal pre stránku priebežne posledného tímu tabuľky českej ligy.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
0
1
9:4
12
P
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Pa Assan Corr
    Pa Assan Corr
    Na Žitný ostrov prichádza urastený mladík. DAC predstavil novú posilu do útoku
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Ponuky sa množili a tlak rástol. Podbrezová potvrdila odchod ofenzívnej opory