ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (22. kolo)

Prenos

65 Podbrezová kontroluje dianie na trávniku držaním lopty.

64 change Striedanie v tíme KFC Komárno:

z ihriska odchádza Vojtěch Kubista, prichádza Tamás Németh,

z ihriska odchádza Viktor Sliacky, prichádza Christian Bayemi.

62 goal Podbrezová dala gól!

Paraj prihrávkou z pravej strany našiel Yirajanga, ktorého síce vychytal Dlubáč, no po jeho zákroku sa lopta odrazila do DOMINIKA ŠPIRIAKA a následne do komárňanskej bránky – 2:0.

61 Peknú kombinačnú akciu domácich zastavil ofsajdový verdikt.

60 Špiriaka fauloval v strede poľa Deml, hráč hostí síce avizuje bolesť ruky, ale zrejme bude môcť pokračovať.

59 Z domácej štandardky nezapršalo, rozohrávať môžu hráči Komárna.

58 Chyla bol pri prieniku stredom potiahnutý za dres, napokon sa to rieši bez žltej karty.

57 Mielkeho center bol veľmi nepresný a skončil ďaleko od bránky.

55 Žák napokon nebol ošetrovaný, nasledovať bude rozhodcovská lopta.

Hra je momentálne prerušená, keďže v šestnástke Podbrezovej zostal ležať Žák, dôvodom bol tvrdý vzdušný súboj s Markovićom.

54 Sliackeho center z pravej strany odhlavičkoval Koštrna.

53 Na trávniku opäť dominujú osobné súboje a hra sa odvíja najmä v strede poľa.

51 Smékal sa takmer rútil sám na Dlubáča, no brankár hostí bol pri dlhej prienikovej prihrávke skôr.

50 Ganboldov center z ľavej strany bol zblokovaný.

49 Po faule na Paraja budú domáci zahrávať štandardku.

48 important Smékal mohol zvýšiť náskok a zaknihovať svoj druhý gól, avšak v skrumáži neprepasíroval loptu za chrbáť brankára.

46 Zdá sa, že ani jeden z trénerov sa neuchýlil k striedaniu.

46 Začal sa druhý polčas.

Po prvom polčase vedie Podbrezová nad Komárnom 1:0, o jediný presný zásah sa postaral v 32. minúte Smékal. Treba povedať, že bližšie ku gólu mali hostia, no tí sú zatiaľ neefektívni.

Druhý polčas sa začne približne o 16.31.

45+1 Prvý polčas sa skončil.

45+1 important Po rohovom kope Žáka z ľavej strany vznikla skrumáž pred Dankom, do lopty sa oprel Sylvestr, no krížnym zakončením napálil loptu do žrde!

45 Ganboldov center z ľavej strany odvrátil Marković na roh.

45 yellowCard Žltá karta pre tím FK Železiarne Podbrezová (Šimon Faško).

44 Faško teraz zasiahol Žáka kopačkou do nepríjemných miest, na ihrisku vznikla aj menšia trma-vrma.

43 Deml zahrával dva rohové kopy z ľavej strany. Prvý, smerujúci na prednú tyč, odhlavičkoval okamžite Rudzan. Druhý bol rozohraný nakrátko s Koštrnom, no toho nákop odvrátili hostia.

42 Kováčik sa dostal na pravej strane do nábehu, avšak jeho finálna prihrávka adresáta nenašla.

41 Dlubáč vyštartoval ďaleko zo šestnástky, aby odkopol loptu smerujúcu na Yirajanga, to sa mu aj podarilo.

40 Žák rozohrával štandardku z ľavej strany, po skrumáži vo veľkom vápne ale nasleduje odkop od domácej bránky.

39 Faško sa snažil z polovičky ihriska prekvapiť Dlubáča, ale ten loptu bez problémov skrotil.

38 Dlhý Dankov nákop odvrátil Rudzan.

37 Danko sa snažil nájsť nákopom Paraja, tento úmysel sa síce neujal, ale domáci po úvodnom góle evidentne pookriali.

36 Faško zahrával rohový kop z ľavej strany, na zadnú žrď si už-už nabiehal Kováčik, ale hostia v poslednej chvíli loptu odvrátili.

35 Chylov pas do ľavej strany na Yirajanga tentoraz hostia odvrátili na rohový kop, každopádne, vyzerá to tak, že nákopy na Yirajanga do ľavej strany sú domácim zámerom.

33 Celú situáciu ešte preveroval systém VAR, takže s potvrdením gólu sa čakalo trochu dlhšie, no napokon je všetko v poriadku.

32 goal Podbrezová dala gól!

Tak to je futbalový paradox, aktívnejší boli hostia, ale skóre otvárajú domáci. Yirajang hlavou predĺžil loptu na DANIELA SMÉKALA, ktorý sa na ľavej strane šestnástky razantne oprel do lopty a zakončením do horných častí bránky nedal Dlubáčovi šancu zasiahnuť – 1:0.

31 Center smerujúci na Ganbolda zastavil vo vzduchu Danko, Komárno sa ale prezentuje veľmi solídne.

30 Žákov center z ľavej strany smeroval na zadnú žrď, kde síce vyhral súboj Ožvolda, ale jeho zakončenie hlavou bolo nepresné.

29 Faško teraz na ľavej strane defenzívy tvrdšie zastavil Žáka, hostia budú zahrávať štandardku.

28 Domáci zahrávali štandardku, Faškovu strelu zastavil múr hosťujúceho celku.

27 Yirajangov center z ľavej strany odhlavičkoval Šimko.

26 Žák zahral rohový kop z ľavej strany, po prvom centri nezakončil nik, lopta sa k tomuto českému futbalistovi vrátila opäť, následne ju prihral Rudzanovi, ktorého strieľaná prihrávka bola zblokovaná.

25 Aktívny Ganbold vysunul na ľavej strane tzv. uličkou Sylvestra, no toho v poslednej chvíli zastavila domáca defenzíva, každopádne, aktivita hostí narastá.

24 Žák už tradične rozohrával štandardku, z ľavej strany posadil loptu na hlavu Šimka, no kapitán hostí mieril nad bránku.

23 V strede poľa bol faulovaný Sylvestr, ktorého poslal k zemi Koštrna pri tom, ako sa ho snažil zdvojiť spolu s Kováčikom.

22 Žák adresoval nákop zo štandardky, avšak nenašiel nikoho z adresátov.

20 important Tutovka pre hostí. Ganboldova strela z ľavej strany Dankovi vypadla, k dorážke sa dostal Sylvestr, ktorý si položil domáceho gólmana a mal pred sebou už len odkrytú bránku, avšak na bránkovej čiare zastavil v páde loptu Koštrna!

19 Hra je kúskovaná častými faulami, lavičke Komárna sa nepáčil verdikt po súboji Pillára s Faškom v strede poľa.

17 Dankov nákop našiel až Kováčika, ktorý si to po pravej strane namieril do šestnástky, avšak skrumáž pred Dlubáčom ukončil ofsajdový verdikt.

16 Nákop na Yirajanga do ľavej strany odvrátil Špiriak.

15 Rudzan centroval z ľavej strany, vo vzduchu dominoval Koštrna.

14 Hosťom sa črtala zaujímavá možnosť, Sylvestr si nabehol do ľavej strany, odkiaľ posielal finálnu prihrávku do päťky na Sliackeho, avšak toho odzbrojil Marković.

13 Smékalov nie príliš vydarený prízemný center sprava zastavil Šimko.

12 Dlubáčov nákop priniesol sériu vzdušných súbojov v strede poľa, všetko ukončil faul Kubistu, po ktorom bude mať loptu podbrezovské mužstvo.

11 Yirajang prenikal stredom, zozadu ho fauloval Kubista.

10 Yirajang posielal center z ľavej strany, avšak lopty sa zmocnil Dlubáč.

8 Zápas sa zatiaľ odohráva najmä medzi šestnástkami, na trávniku dominuje opatrnosť.

7 Faško odvážne vyvážal loptu stredom, taktickým faulom ho zastavil Sylvestr.

6 Faškov nákop z pravej strany zblokoval Pillár, loptu ešte chcel zakončiť do bránky Smékal, avšak dopustil sa faulu na brankára Dlubáča.

5 Hostia teraz aktívne kombinovali na ľavej strane, ale Mielke nepustil cez seba Ganbolda.

4 Dankov dlhý nákop odvrátil vo vzduchu Špiriak, ktorý si dal pozor na Yirajanga.

3 Komárno inkasovalo v posledných 5 zápasoch len raz, podarí sa mu túto kvalitnú štatistiku potvrdiť aj na trávniku rozbehnutej Podbrezovej?

2 Sylvestr s bolestivým výrazom v tvári po jednom zo súbojov, ale zaobíde sa to bez ošetrenia.

1 Rudzan prenikal po ľavej strane, ale úspešne proti nemu vystúpil Koštrna.

1 Stretnutie sa práve začalo.

Na úvod duelu sa aktéri stíšili na minútu ticha za zosnulého niekdajšieho hráča Podbrezovej Tomáša Pančíka, česť jeho pamiatke!

Úvodné zostavy:



FK Železiarne Podbrezová: A. Danko – Koštrna (C), Markovic, Mielke – Kováčik, Š. Faško, Paraj, Chyla, Deml – Yirajang, Smékal.

Náhradníci: Bajza – Šubert, Juritka, Luka, Gavrylenko, Palumets.

Tréner: Štefan Markulík



KFC Komárno: Dlubáč – Špiriak, Pillár, M. Šimko (C), Rudzan – Kubista, Žák, Ožvolda – Sliacky, Sylvestr, Ganbold.

Náhradníci: Száraz – Diviš, G. Tóth, G. Nagy, Špalek, T. Németh, Kmeťo, Bayemi.

Tréner: Mikuláš Radványi



Rozhodca: Valent – Roszbeck, Vitko

V poslednom kole základnej časti Niké ligy privíta Podbrezová na domácom trávniku Komárno.

Podbrezovčania sa môžu tešiť z už tretieho postupu do najlepšej šestky po sebe. Horehroncom patrí aktuálne 5.priečka so ziskom 29 bodov a už majú istotu, že po základnej časti neskončia horšie než šiesti. Zverencov Śtefana Markulíka vystrelila do prvej šestky najmä stále trvajúca séria 8 ligových duelov bez prehry (4-krát vyhrali a 4-krát remizovali). Najlepším strelcom mužstva je 7-gólový Alasana Yirajang.



Komárno sa ako nováčik súťaže postupne etabluje medzi ligovou elitou, aktuálne mu v tabuľke patrí 8. miesto so ziskom 21 bodov. Počas týždňa zvládlo Komárno dohrávku proti Žiline, súpera z popredných miest tabuľky zdolalo 1:0. Treba zdôrazniť, že Komárno sa výsledkovo postupne zlepšilo, v posledných 8 zápasoch si prípísalo bilanciu 3 výhry – 3 remízy – 2 prehry (aj to jedna z nich vonku proti Slovanu), čo značí, že tento celok z maďarského pohraničia už neprehráva veľmi často. Komárno má síce spolu s Ružomberkom a Banskou Bystricou číselne najhoršiu defenzívu v súťaži, ale na tom majú podiel skôr prvé kolá. V posledných 5 ligových zápasoch inkasovali zverenci trénera Radványiho len jeden jediný gól! Z hľadiska strelených gólov to od Komárna nie sú priveľké preteky, najlepším strelcom je 4-gólový krajný hráč Šimon Šmehyl.

V prvom vzájomnom zápase v tomto ročníku vyhrala Podbrezová v dočasnom domove Komárna, teda na štadióne v Zlatých Moravciach, 2:1. V sezóne 2021/2022 sa súperi stretli v druhej najvyššej súťaži, zápasová bilancia bola vtedy vyrovnaná.