Plzeň sa po neúspešnom šlágri vzdáva. Koubek už pogratuloval Slavii k titulu

"Hlavne máme tri body z Plzne, veľmi dôležité. Vlastne sa hralo o šesť, tri sme zobrali súperovi. Vo februári sa však titul nevyhráva, ani my si to nepripúšťame. Do konca vedie ešte veľmi dlhá cesta, prekážok bude veľa.

Jeho zverenci otvorili skóre už v druhej minúte po presnom zásahu českého reprezentanta Tomáša Chorého.

V polovici prvého polčasu domáci vyrovnali po premenenom pokutovom kope Pavla Šulca, no v závere prvého dejstva Chorý z pokutového kopu poslal hostí znovu do vedenia. V 47. minúte spečatil triumf "zošívaných" hlavičkou Igoh Ogbu. Slovenský reprezentant Ivan Schranz hral za Slaviu do 68. minúty.

"Sme šťastní, že sme zvládli taký ťažký zápas proti skvele vedenému tímu. Chcel by som im pogratulovať k úspechom v Európe," Trpišovský pripomenul postup Plzne cez Ferencváros do osemfinále Európskej ligy, kde narazí na Lazio Rím.

"Do tohto zápasu sme chceli vstúpiť dobre, čo sa podarilo, potom nás dala trochu dole penalta, ale dokázali sme sa zdvihnúť. V druhom polčase sme hrali presne tak, ako sme chceli. Boli sme nebezpeční v prechodovej fáze. Bola to taktická bitka," dodal Trpišovský pre klubový web.

Hrdinom duelu bol útočník hostí Chorý, ktorý strelil svoj deviaty a desiaty gól v sezóne. Na ihrisku ich však neoslavoval, do Slavie totiž prišiel v lete po sedemročnom pôsobení práve v Plzni.

"Úplne takto som si to nepredstavoval. Bolo to veľmi ťažké po psychickej stránke. Fanúšikovia Plzne na mňa kričali, to ma namotivovalo už na rozcvičke. Pre niekoho, kto nie je tak odolný, by to nebolo ľahké, ale mňa to hnalo vpred," povedal.