Plzni sa splnilo prianie anglického veľkoklubu, Slavia má päť rovnakých súperov

MONAKO. Futbalisti Slavie Praha so slovenským krídelníkom Ivanom Schranzom sa v ligovej fáze Európskej ligy stretnú s Eintrachtom Frankfurt, Ajaxom Amsterdam, Fenerbahce Istanbul, PAOKom Solún, Malmö FF, Ludogorecom Razgrad, RSC Anderlecht a Athleticom Bilbao.

Slavia bude účinkovať v hlavnej fáze EL po vyradení v play off Ligy majstrov, kde ju zdolalo francúzske Lille (0:2, 2:1). Zopakuje si tak účasť z minulej sezóny, v ktorej to dotiahla do osemfinále.