Prekvapenie v Česku. Plzeň vypadla vo štvrťfinále pohára po hladkej prehre

Patrik Hrošovský
Patrik Hrošovský (Autor: FC Viktoria Plzeň/Facebook)
5. mar 2026 o 19:12
V zápase nastúpili traja Slováci.

Štvrťfinále Českého pohára

MFK Karviná - Viktoria Plzeň 3:0 (2:0)

Góly: 24. Ayaosi, 39. Labík, 76. Kačor

/K. Vallo nastúpil v 86. min - P. Hrošovský odohral celý zápas a dostal ŽK, D. Krčík odohral celý duel/

Po Slavii Praha a Sparte Praha sa s účinkovaním v Českom pohári rozlúčili aj futbalisti Viktorie Plzeň.

Vo štvrtkovom štvrťfinále prehrali na ihrisku Karvinej 0:3.

Slovenskí legionári Patrik Hrošovský a Dávid Krčík odohrali v drese Plzne celý zápas. Kristián Vallo nastúpil za Karvinú v 86. minúte.

Slezania rozhodli už v úvodnom dejstve, keď sa trafili Emmanuel Ayaosi s Albertom Labíkom. V 75. min pridal poistku striedajúci Pavol Kačor.

Karviná postúpila do semifinále pohára prvýkrát a v jarnej časti sezóny po piatich porážkach v lige premiérovo zvíťazili.

Z domáceho pohára vo štvrťfinále vypadli aj ďalšie dva favorizované tímy Slavia a Sparta, semifinále MOL Cupu bude bez troch najúspešnejších klubov českej histórie prvýkrát od sezóny 2014/15.

Pred Karvinú sa medzi najlepšiu štvorku dostali Jablonec, Mladá Boleslav a Ostrava, žreb sa uskutoční budúci piatok.

Plzeň v súčte s vyradením v Európskej lige s Panathinaikosom Atény čaká na víťazstvo už päť súťažných zápasov, v lige jej patrí až štvrté miesto.

    dnes 19:12
