Pyrotechnika sa im nevyplatila. Plzeň aj Bohemians dostali mastné pokuty

Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie (LFA) potrestala Viktoriu Plzeň pokutou 100.000 českých korún (vyše 4000 eur) za výtržnosti fanúšikov v zápase s Bohemians 1905 (2:0).
Pražania musia zaplatiť rovnakú sumu za porušenie povinností usporiadateľa v predchádzajúcom zápase s Libercom (0:0).
Viktoria Plzeň pyká po domácom zápase 26. kola najvyššej súťaže s Bohemians 1905 za to, že jej fanúšikovia priniesli a použili zakázanú pyrotechniku.
Dym potom oddialil úvodný výkop. Bohemians v predchádzajúcom zápase 25. kola proti Libercu nezvládol povinnosti usporiadateľa.
Fanúšikovia pražského klubu priniesli a použili pyrotechniku a domáci klub zároveň nezabránil vstupu neoprávnených osôb na hraciu plochu.
V Plzni pôsobí kvarteto Slovákov - nedávny debutant v najcennejšom drese a obranca Dávid Krčík, skúsený stredopoliar Patrik Hrošovský a náhradní gólmani Dominik Ťapaj s Mariánom Tvrdoňom.
Pozíciu brankárskej dvojky v Bohemianse zas zastáva ich krajan Tomáš Frühwald. Informácie priniesol portál idnes.cz.