Pyrotechnika sa im nevyplatila. Plzeň aj Bohemians dostali mastné pokuty

Fanúšikovia Plzne.
Fanúšikovia Plzne. (Autor: Pavol Gašpar)
TASR|9. apr 2026 o 19:25
Oba tímy musia zaplatiť viactisícovú pokutu.

Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie (LFA) potrestala Viktoriu Plzeň pokutou 100.000 českých korún (vyše 4000 eur) za výtržnosti fanúšikov v zápase s Bohemians 1905 (2:0).

Pražania musia zaplatiť rovnakú sumu za porušenie povinností usporiadateľa v predchádzajúcom zápase s Libercom (0:0).

Viktoria Plzeň pyká po domácom zápase 26. kola najvyššej súťaže s Bohemians 1905 za to, že jej fanúšikovia priniesli a použili zakázanú pyrotechniku.

Dym potom oddialil úvodný výkop. Bohemians v predchádzajúcom zápase 25. kola proti Libercu nezvládol povinnosti usporiadateľa.

Fanúšikovia pražského klubu priniesli a použili pyrotechniku a domáci klub zároveň nezabránil vstupu neoprávnených osôb na hraciu plochu.

V Plzni pôsobí kvarteto Slovákov - nedávny debutant v najcennejšom drese a obranca Dávid Krčík, skúsený stredopoliar Patrik Hrošovský a náhradní gólmani Dominik Ťapaj s Mariánom Tvrdoňom.

Pozíciu brankárskej dvojky v Bohemianse zas zastáva ich krajan Tomáš Frühwald. Informácie priniesol portál idnes.cz.

Tabuľka českej ligy

Česko

    Fanúšikovia Plzne.
    Fanúšikovia Plzne.
    Pyrotechnika sa im nevyplatila. Plzeň aj Bohemians dostali mastné pokuty
    dnes 19:25
