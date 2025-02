Betis vyzve Gent, Konferenčná liga prinesie aj historický cyperský súboj

"Vo vyraďovacích kolách nemôžete hrať na menej ako sto percent," povedal Adrian, brankár Betisu podľa uefa.com.

Tréner hostí Manuel Pellegrini očakáva väčšiu 'precíznosť' a presnosť, keď sa vrátia zranení hráči. Gent ešte nevyhral v troch domácich zápasoch proti španielskym tímom.

Ešte horšiu bilanciu má Kodaň proti nemeckým mužstvám na vlastnom ihrisku, keď sa netešil ani v jednom zo siedmich duelov. Túto sériu bude chcieť ukončiť proti Heidenheimu. V drese dánskeho tímu sa nepredstaví slovenský obranca Denis Vavro, ktorý je do konca sezóny na hosťovaní vo VfL Wolfsburg.

Historický súboj sa odohrá v Nikózii, hlavnom meste Cypru. Omonia Nikózia je 21-násobným národným šampiónom. Pafos získal v minulej sezóne Cyperský pohár, keď vo finále zdolal práve svojho štvrtkového súpera.

"Omonia nás veľmi dobre pozná a my poznáme ich. Je to bezprecedentné, aby dva cyperské kluby hrali proti sebe v európskej súťaži. Je to veľmi nezvyčajná a veľmi pozitívna skúsenosť. My sa však kvalitne pripravíme a dúfam, že to budeme my, kto postúpi do ďalšej fázy," povedal Charis Theocharous, generálny riaditeľ Pafosu.