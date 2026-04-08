S vojenskými poctami do rodinnej hrobky. Rumuni organizujú pietne akcie po smrti Lucescu

Rumunskí futbaloví fanúšikovia sa v stredu na Národnom štadióne v Bukurešti môžu rozlúčiť so zosnulým trénerom Mirceom Lucescom.
Vo štvrtok budú nasledovať ďalšie pietne akcie a v piatok bude Lucescu s vojenskými poctami uložený do rodinnej hrobky na cintoríne Bellu. Víkendovým futbalovým zápasom v Rumunsku bude taktiež predchádzať minúta ticha. Informoval o tom tamojší zväz.
Lucescu zomrel v utorok vo veku 80 rokov po tom, čo minulý týždeň skolaboval pred tréningom národného tímu. Odvtedy bol v nemocnici, kde prekonal infarkt a jeho zdravotný stav sa následne výrazne zhoršil.
Rumunsko Lucescu naposledy viedol pred necelými dvoma týždňami v neúspešnom semifinále play off o majstrovstvá sveta s Tureckom, keď sa stal najstarším koučom, ktorý kedy viedol reprezentačný tím.
Počas predchádzajúceho pôsobenia pri rumunskom výbere v rokoch 1981 až 1986 doviedol krajinu k prvej účasti na majstrovstvách Európy.
V minulosti Lucescu získal tituly s Šachtarom Doneck, Dinamom a Rapidom Bukurešť, Galatasarayom a Besiktasom Istanbul. Popri tiež Inter Miláno a Turecko.