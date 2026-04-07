Veľký smútok v Rumunsku. Zomrela osobnosť a legenda futbalu Mircea Lucescu

Vo veku 80 rokov zomrel bývalý legendárny rumunský futbalista a tréner Mircea Lucescu. V utorok to oznámila Univerzitná urgentná nemocnica v Bukurešti.
V uplynulom období Lucescu pôsobil ako tréner rumunskej reprezentácie, kde skončil po neúspešnej baráži o postup na MS 2026.
V prípravnom zápase proti Slovensku chýbal na lavičke pre zdravotné problémy. Informovali o tom agentúry AP a DPA.
„Mircea Lucescu bol jeden z najúspešnejších rumunských futbalových trénerov a hráčov, prvým, kto postúpil s rumunským národným tímom na majstrovstvá Európy (v roku 1984),“ uviedla nemocnica vo vyhlásení.
„Celé generácie Rumunov vyrastali s jeho obrazom v srdciach ako národným symbolom.“
Lucescu nastúpil vo svojej hráčskej kariére v 401 zápasoch, v ktorých strelil 90 gólov. V drese Dinama Bukurešť sa stal sedemnásobným majstrom najvyššej rumunskej súťaže. Na konte má aj jeden triumf v Rumunskom pohári zo sezóny 1967/1968.
Za rumunskú reprezentáciu odohral 64 stretnutí, gólovo sa presadil deväťkrát. Na MS 1970 v Mexiku viedol „Il Luce“ národný tím ako kapitán. V rokoch 1981 až 1986 pôsobil prvýkrát ako kormidelník Rumunska, s ktorým sa premiérovo kvalifikoval na európsky šampionát vo Francúzsku v roku 1984.
V nasledujúcich rokoch pôsobil ako tréner vo viacerých prestížnych kluboch vrátane Rapidu Bukurešť, Interu Miláno, Galatasarayu Istanbul, Besiktasu či Šachtaru Doneck. Veľké úspechy zaznamenal v Turecku.
S Galatasarayom a Besiktasom triumfoval v dvoch sezónach za sebou v lige, s „levmi“ zvíťazil aj v Superpohári UEFA v roku 2000 po výhre nad Realom Madrid (2:1).
Najdlhšie obdobie v kariére strávil na lavičke Šachtaru Doneck, s ktorým sa stal osemnásobným víťazom ligy a šesťnásobným víťazom pohára.
S ukrajinským klubom triumfoval v sezóne 2008/2009 v Pohári UEFA, predchodcovi Európskej ligy. Vo finále zdolal Werder Brémy 2:1 po predĺžení.
Tridsaťosem rokov po prvom období na lavičke rumunskej reprezentácie sa na ňu vrátil v auguste 2024. S národným tímom vybojoval postup do B-divízie Ligy národov, čo zaistilo „trikolórovým“ baráž o postup na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
V nej Rumuni prehrali v semifinále s Tureckom a neskôr v prípravnom dueli na Národnom futbalovom štadióne aj so Slovenskom (0:2).
Osemdesiatročnej legende prišlo pred odchodom na Slovensko nevoľno, pred pár dňami utrpel infarkt. Po hospitalizácii mu diagnostikovali poruchy srdcového rytmu.