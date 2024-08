2. kolo MONACObet ligy prináša dnes štyri zápasy. O 17:00 sa začína duel medzi Petržalkou a Zlatými Moravcami.



Petržalčania neboli v minulej sezóne ďaleko od postupu do najvyššej súťaže, no v baráži neprešli cez Michalovce.



Z. Moravce naopak skončili na poslednom mieste Niké ligy a vypadli do II. ligy.



Petržalka nastúpila v úvodnom kole proti nováčikovi zo Zvolena, ktorého zdolala 3:0. Vion hral tiež proti nováčikovi, nad Starou Ľubovňou zvíťazil 2:0.