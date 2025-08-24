ONLINE: FC Petržalka - MŠK Žilina B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 5. kolo)

PETRŽALKA. Futbalisti FC Petržalka a MŠK Žilina B dnes hrajú zápas 5. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Petržalka - MŠK Žilina B (II. liga, MONACObet liga, 5. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
24.08.2025 o 10:30
5. kolo
Petržalka
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina B
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu 5. kola MONACObet ligy, v ktorom Petržalka hostí Žilinu B. Stretnutie sa začína o 10:30.
Petržalka je aktuálne na 7. mieste, doposiaľ získala v štyroch zápasoch 7 bodov. V úvode sezóny remizovala so Slovanom U21 0:0, následne zdolala P. Bystricu 1:0 a Malženice 3:1, v minulom kole však nestačila na Zvolen a podľahla mu tesne 2:3. Dva góly inkasovala v 89., resp. 90 minúte stretnutia.
Žilina B sa nachádza na 11. priečke so ziskom 6 bodov. Mladí Žilinčania v prvom zápase sezóny vyhrali v Šamoríne 3:1, potom prehrali so Starou Ľubovňou 0:2 a s Pohroním 1:4, v uplynulom dueli si však schuti zastrieľali a nad Púchovom zvíťazili 5:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
5
4
1
0
10:5
13
V
V
V
R
V
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
5
3
2
0
12:6
11
V
V
R
V
R
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
5
3
1
1
13:9
10
V
R
P
V
V
4
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
5
2
3
0
11:6
9
V
R
R
R
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
5
2
2
1
8:4
8
V
R
V
P
R
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
5
2
2
1
8:6
8
P
R
V
V
R
7
FC PetržalkaFC Petržalka
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
5
2
1
2
6:6
7
V
V
R
P
P
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
5
2
1
2
8:9
7
V
R
P
V
P
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
5
2
1
2
7:7
7
P
V
P
V
R
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
0
2
9:10
6
V
P
P
V
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
1
2
2
4:5
5
P
P
V
R
R
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
5
1
1
3
4:9
4
P
P
R
P
V
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
5
0
2
3
6:11
2
P
R
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
5
0
2
3
7:13
2
P
P
R
P
R
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
5
0
0
5
5:14
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body