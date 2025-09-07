ONLINE: FC Petržalka - Stará Ľubovňa Redfox Football Club dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 7. kolo)

PETRŽALKA. Futbalisti FC Petržalka a Stará Ľubovňa Redfox Football Club dnes hrajú zápas 7. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: FC Petržalka - Stará Ľubovňa Redfox Football Club (II. liga, MONACObet liga, 7. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
07.09.2025 o 10:30
7. kolo
Petržalka
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Stará Ľubovňa
Prenos
Prajem pekné dopoludnie pri sledovaní dnešného textového prenosu z MONACObet ligy medzi FC Petržalka a Stará Ľubovňa Redfox FC.
FC Petržalka
Domáci futbalisti majú po šiestich odohraných kolách na svojom konte 9 bodov a pozitívne skóre 8:6. Petržalke patrí aktuálne až 9. pozícia. Svoj posledný ligový zápas odohrala na pôde Šamorína a po vyrovnanom priebehu sa zrodila remíza 1:1. Jediný gól Bratislavčanov strelil Viktor Sliacky.
Stará Ľubovňa Redfox FC
Hostia z východu sú na tom lepšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú po šiestom kole 11 bodov a pozitívne skóre 9:6. Hosťom patrí aktuálne krásna piata pozícia. Stará Ľubovňa odohrala svoj posledný zápas na domácej pôde proi Púchovu. Dokázala zvíťaziť tesným výsledkom 1:0. Jediný gól celého zápasu strelil Jakub Kousal.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
5
2
0
14:6
17
R
V
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
4
2
1
17:12
14
V
R
V
R
P
3
MFK ZvolenMFK Zvolen
7
3
4
0
14:8
13
R
R
V
V
R
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
7
3
2
2
13:8
11
P
V
V
R
V
5
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
3
2
2
8:7
11
V
R
V
V
R
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
6
3
2
1
9:6
11
V
P
R
V
V
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
1
3
13:14
10
P
V
R
V
P
8
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
2
3
1
12:8
9
P
V
R
R
R
9
FC PetržalkaFC Petržalka
6
2
3
1
8:6
9
R
R
P
V
V
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
7
2
2
3
10:12
8
P
R
V
R
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
7:10
7
P
P
V
P
V
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
7
1
2
4
10:15
5
V
P
P
P
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
7
1
0
6
9:18
3
V
P
P
P
P
16
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
6
0
2
4
7:15
2
P
P
R
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body