ONLINE: FC Petržalka - MŠK Považská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 1. kolo - dohrávka)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní dohrávky 1. kola MONACObet ligy medzi Petržalkou a Považskou Bystricou.



FC PETRŽALKA



Petržalka začala nový ročník 2. kolom. To hrala v rámci mestského derby proti Slovanu U21. Tím, ktorý vedie Ľubomír Reiter, bol favoritom, ale túto úlohu nedokázal naplniť. Zrodila sa bezgólová remíza.



MŠK POVAŽSKÁ BYSTRICA



Považania si minule zmerali sily s nováčikom z Lehoty pod Vtáčnikom. Do hľadiska prišlo takmer 1100 divákov, ktorí videli úspešný vstup MŠK do sezóny. Považská vyhrala 2:1.