Bol to veľký škandál. Najlepší ženský tréner si tajne nahrával zverenkyne v sprche

Tréner ženského futbalového klubu 1. FC Slovácko Petr Vlachovský si štyri roky tajne nakrúcal v šatniach a sprchách svoje zverenkyne. V počítači mu polícia našla aj detskú pornografiu. Téme sa venoval portál Seznam Správy.
Súd mužovi podľa portálu uložil trojročný podmienečný trest a päťročný zákaz trénovania.
Hráčky považujú trest pre trénera za neadekvátny. Seznam Správy sa Vlachovského, ktorý kvôli odsúdeniu prišiel o trénerskú licenciu, neúspešne pokúšali kontaktovať.
Policajti prípad odhalili náhodne. "Keď totiž monitorovali účty ľudí na erotickej zoznamke Amatéri.com, ktorí si tam vymieňali detskú pornografiu, zistili, že Peter Vlachovský tajnými kamerami nahráva ženský futbalový tím pri prezliekaní a sprchovaní," uviedli Seznam Správy. Policajti si trénera odviezli na jeseň 2023.
V počítači a na externom disku mal Vlachovský podľa serveru 28 záznamov. "Štyri roky nakrúcal celkovo 14 žien. Jedna z futbalistiek mala 17, najstaršia 25 rokov.
Polícia tiež v jeho počítači našla deväť uložených pornografických snímok detí, ktoré mu poslal iný užívateľ Amatérov, s ktorým Vlachovský svoje nahrávky zo spŕch a šatní zdieľal," napísal server. Futbalistky si kameru, ktorou si ich tréner natáčal, nevšimli.
Vlani v máji súd podľa serveru Vlachovskému uložil rok odňatia slobody s trojročným podmienečným odkladom, päťročný zákaz trénovania a náhradu škody každej z obetí vo výške 20.000 korún.
"Petra Vlachovského sme sa pokúšali kontaktovať, ale bez úspechu. Na mailom zaslané otázky nezareagoval a v mieste jeho bydliska sme sa od jeho otca dozvedeli, že je 'ďaleko preč' a že získať jeho vyjadrenie 'pravdepodobne nepôjde', "napísali Seznam Správy.
Rozhodnutie vydal okresný súd trestným príkazom. Znamená to, že sudca vo veci rozhoduje bez nariadenia hlavného pojednávania. Spôsob rozhodnutia futbalistky spolu so svojím splnomocnencom kritizujú.
Sudkyňa Pavla Štefaníková na otázku serveru odpovedala, že hlavným dôvodom na odsúdenie formou trestného príkazu bola snaha chrániť poškodených. Podľa splnomocnenca futbalistiek ale dievčatá verejné pojednávanie chceli.
Vlachovský bol v roku 2019 vyhlásený v ankete Futbalovej asociácie ČR za najlepšieho trénera ženského futbalu.