Pekarík sa nezaoberá ruchom okolo nominácie. Je šanca, že v tejto sezóne pomôže áčku Herthy

SENEC. Slovenský futbalista Peter Pekarík sa nezaoberá ruchom, ktorý spôsobila jeho nominácia na zápasy kvalifikácie na MS 2026 proti Nemecku a v Luxembursku.
Obranca sa nedávno upísal „béčku“ Herthy Berlín, no v čase nominácie bol bez angažmánu.
Tridsaťosemročný pravý obranca Pekarík absolvoval reprezentačnú premiéru ešte v októbri 2006.
V minulej sezóne pôsobil v Českých Budějoviciach a koncom augusta sa vrátil do Herthy Berlín, za ktorej B-tím už stihol absolvovať jeden ostrý zápas vo štvrtej najvyššej nemeckej súťaži.
„Nesmierne si vážim našich fanúšikov, každý jeden názor, pozitívny aj negatívny. Myslím si, že som už dosť skúsený na to, aby som tieto veci spracoval sám v sebe. Nejak veľmi sa tým nezaoberám, pretože nečítam články a nie som aktívny na sociálnych sieťach. Ide to teda všetko mimo mňa,“ povedal Pekarík.
Dôvodom jeho nominácie je aj absencia nástupcu na pravej strane defenzívy. Z potenciálnych bekov spomenul menovite Matúša Kmeťa, Davida Hrnčára i Samuela Kopáska, s ktorým pôsobil aj v Žiline.
O konci jeho kariéry sa už špekuluje dlhodobo, nakoniec však exituje šanca, že si ešte zahrá druhú najvyššiu nemeckú súťaž.
„Posledný mesiac som trénoval v Herthe s áčkom i béčkom. Bol som v špičkovom tréningovom procese a odohral som dva zápasy - jeden modelovaný a jeden ostrý.
Poznám nemeckú mentalitu, viem, ako sa tam pracuje a viem, že kladú detail na každú jednu vec. Je šanca, že v tejto sezóne pomôžem aj v áčku a v najbližších dňoch sa ešte rozhodnem, či zostanem v Herthe,“ povedal Pekarík.
Za Slovensko odohral 131 zápasov a útočí tak na rekord Mareka Hamšíka (138). Ten nasledujúci duel prirovnal úrovňou a dôležitosťou k zápasu majstrovstiev Európy.
"Nemecko je futbalová veľmoc a môže zostaviť niekoľko základných jedenástok na top úrovní. Sú to hráči z popredných líg a sám tréner Julian Nagelsmann sa vyjadril, že chce prejsť skupinou dominantne.
Pre mňa osobne je to zápas ako na ME - musíme byť všetci skvele pripravení, pretože takýto súper trestá každé zaváhanie," zhodnotil Pekarík.
Z Herthy dobre pozná nemeckého obrancu a odchovanca Maximiliana Mittelstädta.
„Maxiho poznám veľmi dobre, niekoľko rokov sme strávili v Herthe a je to hráč, ktorý vyšiel z ich akadémie. Nejaký čas už je v Stuttgarte a stal sa súčasťou reprezentačného áčka.
Má skvelú ľavú nohu a pri každej príležitosti centruje do šestnástky a snaží sa nachádzať ofenzívnych hráčov,“ popísal Pekarík protihráča, s ktorým sa zrejme stretne vo štvrtok aj v priamom súboji keďže Mittelstädt hrá na ľavom kraji defenzívy.
Program kvalifikácie na MS vo futbale 2026 - skupina A
Dátum
Čas
Zápas
Výsledok
Detail
Štvrtok 4.9.
20:45
Slovensko - Nemecko
Štvrtok 4.9.
20:45
Luxembursko - Severné Írsko
Nedeľa 7.9.
20:45
Luxembursko - Slovensko
Nedeľa 7.9.
20:45
Nemecko - Severné Írsko
Piatok 10.10
20:45
Severné Írsko - Slovensko
Piatok 10.10
20:45
Nemecko - Luxembursko
Pondelok 13.10.
20:45
Slovensko - Luxembursko
Pondelok 13.10.
20:45
Severné Írsko - Nemecko
Piatok 14.11.
20:45
Slovensko - Severné Írsko
Piatok 14.11.
20:45
Luxembursko - Nemecko
Pondelok 17.11.
20:45
Nemecko - Slovensko
Pondelok 17.11.
20:45
Severné Írsko - Luxembursko